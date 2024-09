Czwartek 26 września 2024 Intel wyda trzecią poprawkę mikrokodu dla Core 13. i 14. generacji

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 21:52 (1) Historia związana z niestabilnością procesorów Core 13. i 14. generacji ciągnie się już ponad pół roku. Wiosną Intel zrzucił winę na producentów płyt głównych, nakazując im wydanie nowych wersji BIOSów, które będą ściśle przestrzegać specyfikacji procesorów i nie ustawiać im zbyt wysokich napięć i częstotliwości taktowania. Gdy to nie rozwiązało problemu, Intel przyznał się do znalezienia błędu w mikrokodzie procesorów oraz w funkcji eTVB (Enhanced Thermal Velocity Boost). Dwa miesiące temu Intel poinformował o wydaniu nowego mikrokodu dla procesorów usuwającego wskazane problemy.



Producenci płyt głównych szybko wydali kolejne nowe wersje BIOSu, wykonujące aktualizację mikrokodu procesorów Intela, po czym okazało się, że to nie rozwiązało problemu i niektóre procesory nadal zachowują się niestabilnie. Następnie pojawiła się druga aktualizacja mikrokodu, która również nie rozwiązała problemu.



Teraz Intel poinformował o pracach nad trzecią poprawką mikrokod dla wybranych modeli procesorów Core 13. i 14. generacji, która ma wreszcie sprawić, że procesory będą zachowywać stabilność. Analiza przeprowadzona przez Intela wykazała, że ​​podstawową przyczyną problemów ze stabilnością były zbyt wysokie poziomy napięcia podczas pracy procesorów. Pierwsza i druga poprawka mikrokodu rozwiązały problemy ze sterowaniem wysokimi poziomami napięć.



Intel podaje, że te zbyt wysokie napięcia pracy powodowały degradację części obwodów w procesorach, która z kolei zwiększyła minimalne napięcie wymagane do ich stabilnej pracy. Intel nazwał to zjawisko "przesunięciem Vmin" i wykrył cztery scenariusze, które do niego prowadzą. Trzecia przygotowywana właśnie poprawka mikrodkodu dla wybranych modeli procesorów Core 13. i 14. generacji ma zwiększyć minimalne napięcia zasilające, i przywrócić stabilność zdegradowanych procesorów.



Nowy mikrokod procesorów o symbolu 0x12B zostanie dostarczony producentom płyt głównych po przejściu niezbędnych testów i tak szybko jak to możliwe, w celu przygotowania kolejnych nowych wersji BIOS. Intel oświadczył też, że nadchodzące procesory Arrow Lake będą wolne od problemów z napięciami i stabilnością pracy.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. K O M E N T A R Z E

Hmmm... (autor: tuptun | data: 27/09/24 | godz.: 18:07 )

...dobre i to. Przygarnąłbym tę ultra siódemeczkę.



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.