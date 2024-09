Czwartek 26 września 2024 PlayStation 5 z ponad dwukrotnie większą sprzedażą niż Xbox

Autor: Zbyszek | źródło: Tweak Town | 22:03 Analitycy z Aldora Intelligence postanowili sprawdzić wyniki sprzedaży konsol do gier najnowszej generacji, czyli PlayStation 5 od Sony oraz Xbox Series X i Xbox Series S od Microsoftu. Jak informują, chociaż urządzenia Sony sprzedają się znacznie lepiej niż te od Microsoftu, to proporcje sprzedaży wcale nie wynoszą 3 do 1 na korzyść Sony, lecz są bardziej zbliżone do 2 do 1. Od momentu premiery do końca sierpnia łączna sprzedaż PlayStation 5 na całym świecie wyniosła 61,7 mln egzemplarzy. Natomiast Xbox Series X i Xbox Series S do końca sierpnia sprzedane zostały w liczbie 28,3 mln sztuk.



Wszystkie te konsole trafiły do sprzedaży z zbliżonym czasie w listopadzie 2020 roku, wpływ daty ich premiery na sprzedaż jest w tym przypadku pomijalny.



Konsole Microsoftu od zawsze notują wyraźnie niższą sprzedaż niż PlayStation, i sytuacja nie zmienia się od lat pomimo premier urządzeń kolejnych generacji. Być może niedawne przejęcie studia Activison Blizzard przez producenta Xboxów było posunięciem mającym na celu zwiększenie liczby gier dostępnych na Xboxie, a tym samym poprawienie sprzedaży konsol (w dłuższej perspektywie czasowej).





