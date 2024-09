Czwartek 26 września 2024 Akumulatory do modułów bateryjnych do UPS - profesjonalne rozwiązania dla zasilania awaryjnego

Autor: materiały partnera | 18:30 Moduły bateryjne w systemach UPS, takich jak APC (American Power Conversion), stanowią jeden z najważniejszych elementów, które zapewniają niezawodne działanie systemu zasilania awaryjnego. APC to jeden z liderów w branży zasilania awaryjnego, oferujący szeroką gamę rozwiązań do ochrony sprzętu i danych przed przerwami w dostawie prądu. Moduły bateryjne APC są kluczowe, ponieważ to one odpowiadają za podtrzymywanie pracy urządzeń w trakcie awarii zasilania.









Każdy moduł bateryjny APC składa się z zestawu akumulatorów, najczęściej typu AGM (Absorbent Glass Mat), charakteryzujących się doskonałą wydajnością, długą żywotnością oraz odpornością na wstrząsy i wibracje. Moduły APC mogą być łatwo serwisowane i modernizowane, co pozwala na ich długoterminowe użytkowanie i dostosowanie do zmieniających się potrzeb energetycznych. Co więcej, APC oferuje także moduły typu "Hot-Swappable", co oznacza, że można je wymieniać bez konieczności wyłączania UPS-a, zapewniając tym samym ciągłość zasilania. Wymiana modułów bateryjnych APC W modułach APC istnieje możliwość wymiany całego modułu bateryjnego lub samych akumulatorów wewnątrz modułu. APC oferuje gotowe moduły bateryjne (RBC – Replacement Battery Cartridge), które są łatwe w montażu i wymianie. RBC są zaprojektowane tak, aby proces ich wymiany był bezpieczny i intuicyjny, co jest szczególnie ważne w środowiskach, gdzie ciągłość pracy systemów informatycznych jest kluczowa.

Podobnie jak w innych systemach UPS, moduły APC wymagają regularnej konserwacji i wymiany akumulatorów. Zużycie akumulatorów zależy od intensywności ich użytkowania, liczby cykli ładowania oraz warunków pracy. W przypadku UPS-ów APC zaleca się regularne sprawdzanie stanu baterii oraz wymianę ich co kilka lat, aby zapewnić niezawodność zasilania. Jakie akumulatory stosuje się w modułach APC? W module bateryjnym APC najczęściej stosuje się akumulatory AGM. Są one preferowane ze względu na swoją konstrukcję, w której elektrolit jest wchłonięty przez matę szklaną, co minimalizuje ryzyko wycieku oraz eliminuje konieczność konserwacji. Akumulatory AGM są również odporne na wstrząsy i mogą pracować w różnych pozycjach, co czyni je idealnym wyborem do modułów UPS APC, które mogą być instalowane zarówno w stojakach, jak i w obudowach rackowych. W zależności od modelu modułu APC, stosowane akumulatory mogą różnić się pojemnością i rozmiarem, przy czym najczęściej spotykane są akumulatory o napięciu 12V i pojemności od 7 Ah do 9 Ah. W niektórych przypadkach można zastosować akumulatory o wyższej pojemności bez konieczności zmiany modułu. Przykładowo, w obudowie przewidzianej dla akumulatorów o pojemności 7 Ah można zainstalować akumulatory o pojemności 7,2 Ah lub 9 Ah, co pozwala na wydłużenie czasu podtrzymania zasilania.







Zalety akumulatorów AGM w modułach APC Akumulatory AGM w modułach bateryjnych APC zapewniają wiele korzyści, które przekładają się na niezawodne działanie systemu zasilania awaryjnego: Bezobsługowość: Akumulatory AGM nie wymagają regularnej konserwacji ani uzupełniania elektrolitu, co jest ważne dla stabilnej pracy systemów UPS w dłuższej perspektywie. Długi cykl życia: AGM mają dłuższą żywotność w porównaniu do innych typów akumulatorów kwasowo-ołowiowych, co sprawia, że rzadziej wymagają wymiany. Wysoka sprawność: Akumulatory AGM charakteryzują się niską rezystancją wewnętrzną, co umożliwia szybkie oddawanie energii, co jest szczególnie istotne w krytycznych momentach przerwy w dostawie prądu. Odporność na ekstremalne warunki: AGM są bardziej odporne na wstrząsy, wibracje oraz zmienne warunki środowiskowe, co zwiększa ich niezawodność w różnych środowiskach pracy. Możliwość zwiększenia pojemności w modułach APC Wiele modeli modułów APC oferuje możliwość zastosowania akumulatorów o większej pojemności bez zmiany gabarytów kasety bateryjnej. Zwiększenie pojemności akumulatorów przekłada się bezpośrednio na dłuższy czas podtrzymania zasilania. Przykładowo, wymiana akumulatora o pojemności 7 Ah na akumulator 9 Ah w module APC może wydłużyć czas pracy UPS-a w trybie awaryjnym o kilka dodatkowych minut, co jest niezwykle cenne w sytuacjach krytycznych, takich jak ochrona serwerowni czy infrastruktury IT. Typy końcówek akumulatorów w modułach APC Przy wymianie akumulatorów w modułach APC warto zwrócić uwagę na rodzaj końcówek, jakie posiadają akumulatory. Akumulatory w modułach APC najczęściej wyposażone są w końcówki typu T2 (szerokie) o szerokości 6,3 mm, jednak w niektórych przypadkach mogą występować akumulatory z końcówkami T1 (wąskie) o szerokości 4,7 mm. Przed wymianą akumulatorów ważne jest, aby sprawdzić, jakie końcówki są stosowane w danym modelu UPS, aby uniknąć problemów z kompatybilnością nowych akumulatorów. Bezpieczeństwo podczas wymiany modułów bateryjnych APC Wymiana modułów bateryjnych APC, choć technicznie nieskomplikowana, wymaga zachowania odpowiednich środków ostrożności. Należy zawsze upewnić się, że UPS został całkowicie odłączony od zasilania, a moduł bateryjny nie posiada resztkowego napięcia, które mogłoby stanowić zagrożenie. Warto korzystać z odpowiednich narzędzi izolacyjnych i postępować zgodnie z instrukcjami producenta. W przypadku wątpliwości najlepiej zlecić wymianę wykwalifikowanemu serwisantowi, co zapewni bezpieczeństwo oraz prawidłowe działanie systemu zasilania awaryjnego. Moduły APC są zaawansowanymi technologicznie rozwiązaniami, które pozwalają na elastyczne zarządzanie zasilaniem awaryjnym, a regularna wymiana i serwisowanie akumulatorów to klucz do ich długotrwałej niezawodności.









