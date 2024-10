Piątek 4 października 2024 Ryzen 9 9900X 3D i Ryzen 9 9950X 3D mają mieć 3D V-Cache na obu chipletach

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 15:02 (2) Jeszcze w tym miesiącu zaprezentowany zostanie 8-rdzeniowy procesor AMD Ryzen 7 9800X 3D dedykowany dla graczy i wyposażony w dodatkową pamięć 3D V-Cache o pojemności 64 MB. Według ostatnich informacji jednostka trafi do sprzedaży w pierwszej połowie listopada, dwa miesiące później, w styczniu ofertę AMD powiększą też 12 i 16-rdzeniowe procesory Ryzen 9 9900X 3D i Ryzen 9 9950X 3D. W sieci pojawiły się informacje, że cała trójka otrzyma pamięć 3D V-Cache trzeciej generacji, która uzyskuje wyższe częstotliwości taktowania. Z tego powodu Ryzen 9 9900X 3D i Ryzen 9 9950X 3D mają mieć 3D V-Cache na obu chipletach.



Obydwa procesory dysponować więc będą łącznie 192 MB pamięci L3 (2 x 32 MB standardowo, plus 2 x 64 MB w 3D V-Cache). Natomiast 8-rdzeniowy Ryzen 7 9800X ma mieć częstotliwości taktowania zbliżone do procesora Ryzen 7 9700X bez 3D V-cache.



Będzie to znacząca różnica w porównaniu do procesorów Ryzen 7 7800X 3D, Ryzen 9 7900X 3D i Ryzen 9 7950X 3D - pierwszy z nich miał o około 0,5 GHz niższe taktowanie niż Ryzen 7 7700X, a modele 12 i 16-rdzeniowe dodatkową pamięć L3 miały tylko na jednym i wolniej taktowanym chiplecie.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. K O M E N T A R Z E

3D V-Cache (autor: Conan Barbarian | data: 4/10/24 | godz.: 15:58 )

Teraz, gdy dopracowali poprzednie rozwiązanie, zrobią dwa wolniejsze chiplety i będzie gorzej. Coś słabo z tym Ryzen 9000.



chiplety CCD (autor: Shark20 | data: 4/10/24 | godz.: 16:25 )

w Ryzenach 9000 sprzedawanych od sierpnia to rewizja B0. Te procesory z 3D V-Cache prawdopodobnie dostaną chiplety w nowszej rewizji B1 (takiej jak dla EPYC 5.gen), które uzyskują trochę wyższe taktowania.



Taktowania rdzeni w procesorach EPYC 5. gen mają być o kilkaset MHz wyższe niż były w EPYC 4. gen:

- EPYC 9654 (ZEN 4, 96 rdzeni): 2,3-3,7 GHz

- EPYC 9555 (ZEN 5, 96 rdzeni): 2,7-4,0 GHz



A obecne Ryzen 9000 to taktowania takie same jak Ryzen 7000.



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.