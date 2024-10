Piątek 4 października 2024 Koniec produkcji GeForce RTX 4090, 4090D i 4080 Super

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 22:56 Jak informują źródła związane z dystrybutorami sprzętu komputerowego, Nvidia zakończyła już jakiś czas temu dostawy układów scalonych AD102 dla producentów kart graficznych. Oznacza to, że producenci albo zakończyli już lub zakończą wkrótce produkcję kart graficznych GeForce RTX 4090 i GeForce RTX 4090D. Podobny los spotkać ma w listopadzie karty GeForce RTX 4080 Super, które decyzją Nvidia nie będą już mogły być dalej wytwarzane, a po tej dacie chipy AD103 będą trafiać wyłącznie do kart GeForce RTX 4070 Ti Super. Sytuacja związana jest oczywiście z planowaną na początek przyszłego roku premierą kart GeForce RTX 5080 i GeForce RTX 5090.



Według ostatnich informacji obie karty zostaną zaprezentowane na początku stycznia podczas targów CES, i trafią do sprzedaży około dwa-trzy tygodnie później, czyli pod koniec stycznia.



GeForce RTX 5080 będzie wyposażony w chip GB204 z 10752 rdzeniami CUDA i 16 GB pamięci GDDR7 32 Gbps (magistrala 256-bit, przepustowość 1024 GB/s). Mocniejszy GeForce RTX 5090 otrzyma chip GB202 z 21760 rdzeniami CUDA i 32 GB pamięci GDDR7 28 Gbps (magistrala 512-bit, przepustowość 1792 GB/s).





