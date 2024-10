Piątek 4 października 2024 Lisa Su już 10 lat jest prezesem i dyrektorem AMD

Autor: Zbyszek | 23:06 (1) Na początku października 2014 roku nowym prezesem i dyrektorem generalnym (CEO) firmy AMD ogłoszona została dr. Lisa Su. Od tego momentu mija właśnie dziesięć lat, a ostatnie kilka z nich można uznać za bardzo udane dla AMD. Pod sterami Lisy Su firma AMD przekształciła się z organizacji produkującej mało wydajne procesory i mającej ogromne kłopoty finansowe, w firmę generującą duże przychody i będącą jednym z liderów rynku technologicznego. Przełomowym momentem była oczywiście premiera zupełnie nowych procesorów Ryzen i EPYC w 2017 roku, których kolejne generacje były coraz bardziej udane oraz odebrały Intelowi znaczną część rynku. Na fali sukcesu nowych procesorów, firma AMD szybko spłaciła gigantyczne długi, i zaczęła inwestować zyski w kolejne innowacje oraz poszerzenie obszaru swojej działalności.



Nie byłoby to możliwe bez podejmowania wielu trafnych decyzji, do których Lisa Su posiada świetne przygotowanie techniczne - z wykształcenia jest doktorem nauk inżynierii elektronicznej na Massachusetts Institute of Technology, a przed dołączeniem do AMD pełniła ważne stanowiska inżynierskie i kierownicze m.in. w Texas Instruments, IBM i Freescale Semiconductor.



Z pewnością jest to osoba, która swoją wiedzą i przywództwem odmieniła AMD. Kilka lat temu w uznaniu za swoje wizjonerstwo i innowacyjność, Lisa Su, jako pierwsza kobieta w historii została wybrana prezesem stowarzyszenia Global Semiconductor Alliance (GSA). Została też uhonorowana prestiżową w branży półprzewodnikowej nagrodą Dr. Morris Chang Exemplary Leadership Award, a uczelnia Massachusetts Institute of Technology nazwała w 2022 roku jej imieniem ośrodek inżynierii i badań nad nanotechnologią.



Sama prezes AMD z okazji 10 lecia swojej pracy w roli CEO firmy napisała natomiast:



"10 lat temu miałem zaszczyt zostać mianowana CEO AMD. To była niesamowita podróż z tak wieloma dumnymi momentami. Dzisiaj chcę podziękować całemu zespołowi AMD za wszystko, co robicie. Jakkolwiek niesamowite było ostatnie 10 lat, najlepsze dopiero nadejdzie."





Lisa Su (autor: Conan Barbarian | data: 9/10/24 | godz.: 17:49 )

Zatem w 10 lat Lisa Su zmieniła AMD z tonącej w długach i niewiele wartej firmy w potężną firmę, o wartości giełdowej kilka razy większej niż tonący teraz Intel.

Niestety, AMD to teraz korpo, które ma wyrąbane na usera.

Już zapomieli jak ładnie się uśmiechali do "usera" w 2017.



