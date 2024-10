Czwartek 10 października 2024 Pierwsze informacje na temat GeForce RTX 5070

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 19:45 W sieci pojawiły się pierwsze nieoficjalne informacje na temat GeForce RTX 5070, czyli trzeciej karty graficznej Nvidia nowej generacji, jaka zadebiutuje po GeForce RTX 5090 i GeForce RTX 5080. Według nich nowy GeForce otrzyma 12 GB pamięci ze 192-bitową magistralą. Zastosowane zostaną najnowsze kostki GDDR7 28 Gbps, dzięki czemu przepustowość wzrośnie do 672 GB/s, czyli będzie o 33 procent wyższa niż GeForce RTX 4070. Uzupełnieniem do pamięci będzie chip GB205 z prawdopodobnie 48 blokami SM, czyli 6144 rdzeniami CUDA.



Liczba rdzeni CUDA nie będzie zatem znacząco wyższa w porównaniu do GeForce RTX 4070 (5888 rdzeni CUDA), ale jak wiadomo chipy z serii Blackwell mają uzyskiwać wyraźnie wyższe częstotliwości taktowania.



Niestety GeForce RTX 5070 będzie też bardziej prądożerny niż GeForce RTX 4070 - wskaźnik TDP ma wzrosnąć do 250W, czyli będzie o 50W wyższy niż u poprzednika.





