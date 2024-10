Czwartek 10 października 2024 AMD szykuje karty Radeon RX 7650 GRE

Autor: Zbyszek | 19:54 (1) Źródła zbliżone do producentów kart graficznych podają, że AMD zamierza w końcu wypełnić lukę jaka istnieje pomiędzy kartami Radeon RX 7600 i 7600XT, a znacznie bardziej wydajnym modelem Radeon RX 7700XT. W styczniu zadebiutować ma Radeon RX 7650 GRE, plasowany pomiędzy wspomniane wcześniej modele. Prawdopodobnie będzie to wolniej taktowany Radeon RX 7700 XT z wyłączoną częścią jednostek, i uzyskujący niższą wydajność, ale wyraźnie wyższą niż oferowana przez karty Radeon RX 7600 i 7600XT.



Radeon RX 7650 GRE ma zostać zaprezentowany na początku stycznia podczas targów CES 2025. Na ten moment nie wiadomo jeszcze, czy karta będzie odrazu dostępna globalnie, czy też jak w przypadku Radeon 7900 GRE - najpierw tylko w Chinach i USA, a w pozostałej części świata trochę później.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. K O M E N T A R Z E

@temat (autor: Dzban | data: 10/10/24 | godz.: 20:52 )

"Pierwsze informacje na temat GeForce RTX 5070" czy na temat Radeona 7650?



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.