Intel zaprezentował procesory Core Ultra 200 "Arrow Lake"

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 20:27 (1) Intel zaprezentował dzisiaj swoje najnowsze procesory dla komputerów stacjonarnych, należące do serii Core Ultra 200. Pod względem technicznym są to pierwsze od 2021 roku całkowicie nowe procesory, znacznie różniące się od swoich poprzedników, czyli Core 12. 13. i 14. generacji. Mają one modułową budowę (chiplety), wykorzystują całkiem nowe rdzenie Lion Cove i Skymont, i posiadają wbudowaną jednostkę NPU. Sprzedaż rozpocznie się 24 października, a początkowo dostępne będzie pięć modeli procesorów, w cenach od 294 USD do 589 USD. Flagowym z nich jest Core Ultra 285K mający 8 wydajnych rdzeni i 16 efektywnych rdzeni (łącznie 24 wątki).



Intel twierdzi, że w porównaniu do Core i9-14900K nowy Core Ultra 285K oferuje średnio o 8 procent wyższą wydajność jednowątkową i o 15 procent wyższą wydajność wielowątkową. Jedynym wyjątkiem mają tutaj być gry 3D, w których nowy procesor zaoferuje wydajność na takim samym poziomie jak flagowiec z serii Core 14. generacji.



Pozostałe z procesorów to Core Ultra 7 265K i Core Ultra 7 265KF (8 wydajnych rdzeni + 12 efektywnych) oraz Core Ultra 5 245K i Core Ultra 5 245KF (6 wydajnych rdzeni + 8 efektywnych). Intel twierdzi, że wszystkie procesory z serii Arrow Lake mają pobierać mniej energii i pracować z niższymi temperaturami, w porównaniu do swoich poprzedników.





Intel twierdzi, że wskaźnik IPC rdzeni Lion Cove jest o 9 procent wyższy niż rdzeni Raptor Cove - mają one też większą pamięć L2 (rozmiar 3MB, zamiast 2,5 MB). Wskaźnik IPC rdzeni Skymont jest wyższy o 32 procent dla operacji stałoprzecinkowych (INT), i o 55-72 procent wyższy dla operacji zmiennoprzecinkowych (FP). Poza nowymi rdzeniami, kolejny raz ulepszony został też Thread Director, który rozdziela zadania pomiędzy wydajne i efektywne rdzenie. Dodatkowo aby oszczędzać energię w procesorach Arrow Lake to efektywne rdzenie są rdzeniami pierwszego wyboru, a wydajne rdzenie przejmują zadania dopiero po pełnym obciążeniu rdzeni efektywnych. Poza tą zmianą Intel mówi też o udoskonaleniu systemów i algorytmów sterujących częstotliwością taktowania rdzeni i poborem energii.



Rdzenie x86 są uzupełnione przez jednostkę NPU o skromnej wydajności 13 TOPS, oraz zintegrowanym układem graficznym z architekturą XE 2. generacji i 64 rdzeniami Xe (łącznie 512 procesorów strumieniowych, dwukrotnie więcej niż w Core 12. 13. i 14. generacji).





Pod względem budowy Arrow Lake składają się z pięciu różnych połączonych ze sobą układów krzemowych. Chiplet z rdzeniami x86 jest produkowany przez TSMC w litografii 3nm, chiplet ze zintegrowanym układem graficznym (architektura XE drugiej generacji) przez TSMC w litografii 5nm, a chiplet sterujący SOC i chiplet I/O z interfejsami we/wy, kontrolerem pamięci i kontrolerem PCI-express powstają w litografii 6nm TSMC. Intel samodzielnie wytwarza najmniejszy ze wszystkich chipletów, zawierający kontroler dwóch interfejsów Thunderbolt 4, oraz chiplet podkładowy, który znajduje się pod wszystkimi chipletami umieszczonymi na górze, i zapewnia komunikację pomiędzy nimi.





Wraz z nowymi procesorami do sprzedaży trafią też płyty główne z chipsetem Z890 i nową podstawką LGA 1851. Osoby zainteresowane zakupem procesorów z serii Core Ultra 200 będą też musiały zaopatrzyć się w pamięci DDR5, gdyż pamięci DDR4 nie są już obsługiwane.











@temat (autor: Dzban | data: 10/10/24 | godz.: 20:51 )

wspaniale, Intel ma tak zajebistą litografię że zdecydowaną większość elementów procesora musi zamawiać w TSMC. Z wypiekami czekam już na 18A.



