Czwartek 10 października 2024 AMD ogłasza debiut GPU Instinct MI325X

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 22:50 Podczas wydarzenia o nazwie "Advancing AI 2024" firma AMD ogłosiła premierę nowych akceleratorów obliczeniowych do zadań związanych z uczeniem maszynowym i tzw. sztuczną inteligencją. Nowy akcelerator to Instinct MI325X, będący ulepszoną wersją kart Instinct MI300X oferowanych od kilkunastu miesięcy. W Instinct MI325X zwiększono o 30 procent taktowanie układu graficznego, oraz w miejsce pamięci HBM3 zastosowano nowe kostki HBM3e o zwiększonej pojemności i przepustowości.



Pojemność pamięci wzrosła ze 192 GB do 256 GB, jej przepustowość z 4,8 TB/s do 6,0 TB/s, a wydajność obliczeniowa w różnych trybach zmiennoprzecinkowych wzrosła o 30 procent - w trybie FP16 jest to 1,3 Petaflopa, a w trybie FP8 jest to 2,6 petaflopa.



Instinct MI325X jest już dostępny dla producentów serwerów i innych zainteresowanych nim firm. AMD podało też, że w 2025 roku zadebiutuje Instinct MI355X z nową architekturą CDNA 4 i GPU wytwarzanym w litografii 3nm, w którym pojawi się obsługa trybów FP6 i FP4, a w drugim z nich wydajność ma wynosić 9,6 petaflopa.









Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.