Oficjalna premiera procesorów AMD EPYC 5. generacji

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 23:16 W trakcie konferencji "Advancing AI 2024" prezes i dyrektor generalna AMD, dr Lisa Su ogłosiła oficjalną premierę serwerowych procesorów EPYC 5. generacji. W porównaniu do oferowanych od dwóch lat procesorów EPYC 4. generacji, nowe modele wykorzystują najnowsze rdzenie ZEN 5 i ZEN 5c, a ich liczba i taktowanie została zwiększona. W przypadku rdzeni ZEN 5 dostępne są wersje 128 rdzeniowe, a wersje z wolniej taktowanymi rdzeniami ZEN 5c występują w odmianach z 96, 128, 144, 160 lub 192 rdzeniami. Podano też, że w zastosowaniach serwerowych architektura ZEN 5 przynosi do 17 procent wzrostu wskaźnika IPC, a w przypadku obliczeń typu AVX-512 wzrost wskaźnika IPC wynosi do 37 procent.



Ponadto rdzenie procesorów EPYC 5. generacji są taktowane wyraźnie wyższymi zegarami niż w przypadku modeli EPYC 4. generacji. Dla przykładu EPYC 9575F z 64 rdzeniami ZEN 5 ma taktowanie bazowe 3,3 GHz i Turbo 5,0 GHz, a EPYC 9655 z 96 rdzeniami ZEN5 ma taktowanie bazowe 2,6 GHz i Turbo 4,5 GHz - u poprzedników z rdzeniami ZEN 4 było to odpowiednio: 3,1-3,75 GHz (EPYC 9554, 64 rdzeni) i 2,4-3,7 GHz (EPYC 9654, 96 rdzeni).



Procesory EPYC 5. generacji są zgodne z tą samą platformą SP5 co EPYC 4. generacji, i są już dostępne dla producentów serwerów. W niedalekiej przyszłości ich oferta ma zostać poszerzona o wersje z dodatkową pamięcią 3D V-Cache przeznaczone do wykonywania m.in, specjalistycznych obliczeń i symulacji.









