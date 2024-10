Czwartek 10 października 2024 TSMC ogłasza świetne wyniki finansowe i budowę dwóch nowych fabryk

Autor: Zbyszek | źródło: TSMC | 22:33 Firma TSMC, czyli największy na świecie producent zajmujący się wytwarzaniem układów scalonych zaprojektowanych przez firmy trzecie, ogłosiła wyniki finansowe za miesiąc wrzesień oraz pierwsze trzy kwartały 2024 roku. W minionym miesięcy przychody firmy w przeliczeniu na USD wyniosły 7,8 miliarda dolarów, i były o 39 procent wyższe niż we wrześniu 2023 roku. W pierwszych trzech kwartałach tego roku łączne przychody TSMC wyniosły 62,72 miliarda dolarów, o 32 procent więcej niż w pierwszych trzech kwartałach 2023 roku. Producent poinformował też o planach budowy dwóch nowych fabryk.



Będą to placówki o nazwach P4 i P5 zlokalizowane w Kaohsiung na Tajwanie, które będą dedykowane do wytwarzania złożonych układów scalonych z użyciem technik CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate), czyli nakładania układów krzemowych na siebie, łączenia różnych układów scalonych poprzez interposer, oraz doklejania pamięci cache lub HBM do układów krzemowych.



Łączna liczba fabryk o takich możlwościach wzrośnie z do pięciu, co wydatnie zwiększy możliwości produkcyjne TSMC w zakresie np. serwerowych GPU z pamięcią HBM, czy wszystkich innych CPU i GPU łączonych z różnych układów scalonych poprzez interposer.





