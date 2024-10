Czwartek 10 października 2024 Ryzen 7 9800X 3D z zegarem 5,2 GHz dla wszystkich rdzeni

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 22:43 Wielkimi krokami zbliża się premiera pierwszego procesora z serii Ryzen 9000 z dodatkową pamięcią podręczą 3D V-Cache. Będzie nim 8-rdzeniowy Ryzen 7 9800X 3D, który ma trafić do sprzedaży w listopadzie. Procesor otrzyma łącznie 96 MB pamięci L3, i ma być taktowany wyraźnie wyższymi zegarami niż poprzedni Ryzen 7 7800X 3D. Taktowanie bazowe nowego modelu wyniesie 4,7 GHz, taktowanie turbo dla wszystkich rdzeni do 5,2 GHz, a taktowanie turbo jednowątkowe 5,5 GHz. Wszystkie wartości będą więc o 0,5 GHz wyższe niż w przypadku procesora Ryzen 7 7800X 3D (4,2-5,0 GHz).



Swoimi informacjami na temat procesorów Ryzen 9000 z pamięcią 3D V-Cache pochwaliła się też firma MSI, przedstawiając wyniki pierwszych testów tych procesorów.











