Intel i AMD nawiązują współpracę w celu ochrony architektury x86

Autor: Zbyszek | źródło: AMD, Intel | 23:11 (1) Firmy Intel i AMD poinformowały dzisiaj o nawiązaniu ze sobą współpracy w celu utrzymania dominancji architektury x86 w branży komputerowej. Obaj produceni powołali w tym celu wspólną grupę roboczą, w skład której wejdzie kierownictwo Intela i AMD, oraz eksperci z szeregu innych firm, takich jak: Dell, Broadcom, Google, Microsoft, HP, Lenovo, Meta, Oracle, Red Hat, a także Linus Torvalds (twórca systemu Linuks) oraz Tim Sweeney - szef studia Epic Games. Grupa robocza ma skupić się m.in. na uproszczeniu rozwoju oprogramowania dla architektury x86, lepszym poznawaniu potrzeb klientów, powiększeniu wyboru i kompatybilności sprzętu oraz wspieraniu innowacji programistów.



Jak czytamy w oświadczeniu Intela i AMD: "Przez ponad cztery dekady x86 stanowiło podstawę nowoczesnego przetwarzania danych, stając się preferowaną architekturą w centrach danych i komputerach na całym świecie. We współczesnym, zmieniającym się środowisku znaczenie solidnego i rozwijającego się ekosystemu x86 jest ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.



Grupa doradcza ma na celu zjednoczenie liderów branży w celu ukształtowania przyszłości x86. Współpraca ułatwi tworzenie spójnych i zgodnych modeli programowania, wniesienie do architektury x86 niezbędnych innowacji, ujednolicenie lub uproszczenie zestawu instrukcji, oraz ułatwienie integracji z nowymi systemami operacyjnymi i aplikacjami.





"Stoimy u progu jednej z najważniejszych zmian w architekturze i ekosystemie x86 od dziesięcioleci – potrzebujemy nowych poziomów personalizacji, kompatybilności i skalowalności, aby sprostać obecnym i przyszłym potrzebom klientów. Z dumą wesprzemy firmę AMD oraz członków założycieli tej grupy doradczej, aby wspólnie tworzyć przyszłość technologii obliczeniowych" - Dyrektor generalny Intela, Pat Gelsinger.



"Utworzenie x86 Ecosystem Advisory Group zapewni, że architektura x86 będzie się nadal rozwijać i stanie się platformą obliczeniową pierwszego wyboru zarówno dla deweloperów, jak i klientów. Cieszymy się, że możemy połączyć siły z przedstawicielami branży, aby wspólnie opracować wskazówki dotyczące przyszłych udoskonaleń architektonicznych i przedłużyć niesamowity sukces architektury x86 na kolejne dziesięciolecia" - Dyrektor generalna AMD, dr Lisa Su.









