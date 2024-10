Wtorek 15 października 2024 Intel potwierdza rozwiązanie problemów z procesorami Core 13. i 14. generacji

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 23:20 Intel poinformował, że po serii wnikliwych testów jest całkowicie pewien, że ostatnia aktualizacja mikrokodu procesorów Core 13. i 14. generacji, oznaczona symbolem 0x12B, ostatecznie rozwiązała problemy ze stabilnością tych procesorów. Producenci płyt głównych dla większości modeli wydali już nowe wersje BIOS, których wgranie powoduje też zaktualizowane mikrokodu procesora i rozwiązanie problemów niestabilnej pracy. Przypomnijmy, że wiosną Intel zrzucił winę za sytuację na producentów płyt głównych, nakazując im wydanie nowych wersji BIOSów, które będą ściśle przestrzegać specyfikacji procesorów i nie ustawiać im zbyt wysokich napięć i częstotliwości taktowania. To nie rozwiązało problemu.



Wreszcie w lipcu Intel przyznał się do znalezienia błędu w mikrokodzie procesorów oraz w funkcji eTVB (Enhanced Thermal Velocity Boost), która ustawiała zbyt wysokie napięcia zasilania rdzeni. Po wydaniu poprawki mikrokodu modyfikującej działanie funkcji eTVB okazało się, że to nie rozwiązało problemu i niektóre procesory nadal zachowują się niestabilnie.



Dopiero pod koniec września wraz z wydaniem mikrokodu 0x12B Intel poinformował, że zbyt wysokie poziomy napięć powodowały degradację części obwodów w procesorach. Dlatego mikrokod 0x12B, oprócz kontroli górnych poziomów napięć zwiększył też minimalne napięcia zasilania rdzeni, aby przywrócić stabilność tych procesorów, w których nastąpił już proces degradacji.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.