Poniedziałek 21 października 2024 Oficjalna obniżka cen procesorów Ryzen 9000

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 20:25 (2) Firma AMD poinformowała, że począwszy od 21 października obniża rekomendowane ceny swoich najnowszych procesorów Ryzen serii 9000. Największa obniżka dotyczy 16 rdzeniowego modelu Ryzen 9 9950X - jego cena spada o 50 dolarów, z 649 do 599 USD. Pozostałe procesory potaniały o 30 dolarów. 12 rdzeniowy Ryzen 9 9900X kosztuje teraz 469 USD, zamiast 499 USD, 8 rdzeniowy Ryzen 7 9700X kosztuje 329 USD, zamiast 359 USD. Najtańszy 6 rdzeniowy Ryzen 5 9600X ma teraz cenę 249 USD, zamiast 279 USD.



Jednocześnie zapowiedziano też, że 7 listopada w sprzedaży pojawi sie Ryzen 7 9800X 3D z dodatkową pamięcią podręczną 3D V-Cache.





obniżka cen procesorów Ryzen 9000 (autor: Conan Barbarian | data: 21/10/24 | godz.: 21:13 )

Przyczyna?

Na pewno nie te nowe cudaki od Intela.

Ceny gen. 13 i 14 tak spadły, że zwyczajnie jest to najlepsza na ten moment opcja zakupu.

Taki i5-14600KF był niedawno w promocji <1000zł, co czyni go must have.



@up (autor: Conan Barbarian | data: 21/10/24 | godz.: 21:17 )

Ciekawe, on nawet teraz bez promocji jest za 934 na Amazonie.

Ten procek spokojnie walczy z Ryzen 9900X.

https://cpu.userbenchmark.com/...0X/m2213004vs4171





