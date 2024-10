Poniedziałek 21 października 2024 Core Ultra 9 285K przetestowany w Cinebench R23

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 20:04 (1) Do oficjalnego debiutu nowych procesorów Intela pozostały już tylko trzy dni. Nim to nastąpi możemy zapoznać się z wynikiem testu wydajności flagowego modelu Core Ultra 9 285K w benchmarku Cinebench R23. Nowy Core uzyskał wynik wielowątkowy na poziomie 45563 punktów, czyli o kilkaset punktów mniej aniżeli uzyskują procesory Ryzen 9 9950X. W porównaniu do procesorów Core 14. generacji, wynik Core Ultra 9 285K jest o 14 procent wyższy niż uzyskiwany przez Core i9-14900K (około 39800 punktów), i o 10 procent wyższy niż uzyskiwany przez Core i9-14900KS (około 41300 punktów).



Nowy procesor podczas obciążenia przez Cinebench R23 uzyskał maksymalnie 76 stopni Celsjusza, podczas gdy poprzednie Core 14. generacji uzyskiwały przy tym samym systemie chłodzenia około 90 stopni.





