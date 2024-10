Poniedziałek 21 października 2024 Sprzedaż monitorów OLED osiągnie rekordowy poziom w 2024 roku

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 20:18 Analitycy z firmy TrendForce poinformowali o znacznym wzroście sprzedaży monitorów komputerowych z matrycami typu OLED. Takie monitory cieszą się w tym roku dużo większą popularnością niż w latach ubiegłych, a wzrost poziomu ich sprzedaży jest bardzo wysoki. W efekcie, łącznie w całym 2024 roku sprzedanych ma zostać 1 milion 440 tysięcy monitorów komputerowych z matrycami typu OLED - to jest o 181 procent (prawie 3-krotnie) więcej niż w 2023 roku. Liderem rynku będzie firma Samsung, której łączny udział w tegorocznej sprzedaży monitorów z matrycami OLED ma wynieść 31 procent.



Na drugiej pozycji uplasuje się firma LG, odpowiadająca za 19 procent całej sprzedaży, a na trzeciej ex aequo firmy Asus i Dell - każdej z nich przypadnie po 14 procent łącznej sprzedaży monitorów OLED. 11 procent rynku zagarnie MSI, a pozostałe 11 procent Gigabyte i inni producenci.











Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.