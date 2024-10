Poniedziałek 21 października 2024 Supermocne karty graficzne INNO3D z serii GeForce RTX 40 - teraz taniej z kodem.

Autor: Adam | 23:42 W świecie kart graficznych nowe serie GPU pojawiają się regularnie i dostarczają coraz lepszej wydajności oraz zaawansowanych technologii. W artykule przyjrzymy się pięciu wybranym modelom kart graficznych od firmy INNO3D z serii GeForce RTX 40, które wyróżniają się nie tylko specyfikacją techniczną, ale również atrakcyjną ceną. Promocja z kodem „GPU-INNO3D” w sklepie Media Expert dostępna jest do 31.10, nie możesz tego przegapić.







1. INNO3D GeForce RTX 4070 Super Twin X2 12GB DLSS 3

Cena z kodem: 2649 zł



GeForce RTX 4070 Super Twin X2 od INNO3D to model, który oferuje solidną wydajność i najnowsze technologie. Wyposażona w 12 GB pamięci VRAM, ta karta graficzna jest idealna dla osób, które chcą cieszyć się płynnością działania zarówno w grach, jak i podczas pracy z zaawansowanymi aplikacjami graficznymi. Technologia DLSS 3, czyli Deep Learning Super Sampling, pozwala na uzyskanie wyższej jakości obrazu przy zachowaniu płynności nawet w najbardziej wymagających tytułach.



Specyfikacja i funkcje Pamięć: 12 GB GDDR6X

Architektura: Ada Lovelace

Chłodzenie: Twin X2 (podwójny wentylator zapewniający optymalne chłodzenie)

Technologie: Ray tracing, DLSS 3





2. INNO3D GeForce RTX 4060 Twin X2 OC 8GB DLSS 3

Cena z kodem: 1249 zł



Kolejna propozycja to INNO3D GeForce RTX 4060 Twin X2 OC, model, który jest bardziej przystępny cenowo, a jednocześnie oferuje dobrą wydajność dla średniozaawansowanych graczy i użytkowników. Karta wyposażona została w 8 GB pamięci GDDR6 i wspierana przez technologię DLSS 3, pozwala na płynne działanie większości gier oraz aplikacji kreatywnych. Dzięki funkcji OC (Overclocked) pracuje z nieco wyższymi parametrami, co przekłada się na dodatkową wydajność.



Specyfikacja i funkcje Pamięć: 8 GB GDDR6

Architektura: Ada Lovelace

Chłodzenie: Twin X2 (dwuwentylatorowy system chłodzenia)

Technologie: Ray tracing, DLSS 3, overclocking





3. INNO3D GeForce RTX 4070 Ti iChill X3 12GB DLSS 3

Cena z kodem: 3449 zł



Dla entuzjastów najwyższej wydajności, karta graficzna INNO3D GeForce RTX 4070 Ti iChill X3 jest rozwiązaniem, które spełni oczekiwania najbardziej wymagających graczy i twórców. Wyposażona w 12 GB pamięci VRAM i nowoczesne technologie, takie jak DLSS 3 i ray tracing oferuje doskonałą jakość obrazu i stabilność przy najwyższych ustawieniach graficznych.



Specyfikacja i funkcje Pamięć: 12 GB GDDR6X

Architektura: Ada Lovelace

Chłodzenie: iChill X3 (trójwentylatorowy system zapewniający skuteczne chłodzenie)

Technologie: Ray tracing, DLSS 3







4. INNO3D GeForce RTX 4060 Ti Twin X2 8GB

Cena z kodem: 1699 zł



Ostatnim modelem jest INNO3D GeForce RTX 4060 Ti Twin X2. Dzięki 8 GB pamięci VRAM karta ta zaspokoi potrzeby średniozaawansowanych użytkowników, oferując doskonałą jakość obrazu i płynność w grach oraz aplikacjach kreatywnych. Model ten jest bardziej przystępny cenowo, co sprawia, że to idealny wybór dla osób poszukujących karty o solidnej wydajności w rozsądnej cenie.



Specyfikacja i funkcje Pamięć: 8 GB GDDR6

Architektura: Ada Lovelace

Chłodzenie: Twin X2 (dwuwentylatorowy system chłodzenia)

Technologie: Ray tracing, DLSS 3





Dlaczego warto skorzystać z promocji?



Do końca października na stronie Media Expert trwa promocja na wybrane modele kart graficznych INNO3D. Dzięki zastosowaniu kodu „GPU-INNO3D” można uzyskać atrakcyjną zniżkę. Promocja jest ważna do 31.10 lub do wyczerpania zapasów, dlatego warto podjąć decyzję szybko, by skorzystać z obniżki na wybrane modele.



Podsumowanie



Wybór odpowiedniej karty graficznej zależy od indywidualnych potrzeb oraz budżetu. Każda z wymienionych kart graficznych INNO3D ma swoje unikalne cechy i możliwości, od bardziej przystępnych modeli RTX 4060, po potężne karty z serii RTX 4070 Ti i Super. Wszystkie oferują technologie takie jak DLSS 3 i ray tracing, co znacząco poprawia jakość obrazu oraz płynność w grach. Z pewnością znajdziesz model, który spełni Twoje oczekiwania.



Materiał powstał w ramach płatnej współpracy ze sklepem Media Expert





