Arm Ltd wypowie firmie Qualcomm licencję na architekturę ARM

Autor: Zbyszek | źródło: Bloomberg | 15:30 Jak informuje Bloomberg, brytyjska firma Arm Ltd, właściciel praw licencyjnych do architektury ARM zamierza w najbliższych dniach wypowiedzieć umowę firmie Qualcomm. Ma być to pokłosie transakcji z 2022 roku, wskutek której Qualcomm nabył firmę Nuvia Inc, uważaną za jeden z najlepszych zespołów projektujących procesory bazujące na architekturze ARM. Wraz z tą transakcją Qualcomm uznał umowy licencyjne zawarte wcześniej pomiędzy Arm Ltd. i Nuvia jako należące do siebie, jednak firma Arm Ltd była innego zdania.



Brytyjska firma stwierdziła wówczas, że licencje na architekturę ARM udzielone Nuvia i pozyskane przez Qualcomm wraz z tą firmą wygasły w marcu 2022 r w chwili przejęcia tej firmy przez Qualcomm. Arm Ltd uzasadnił to wówczas tym, że brak możliwości przenoszenia licencji nabytych na architekturę ARM na inne podmioty jest standardowym ograniczeniem stosowanym w umowach licencyjnych zawieranych przez Arm Ltd.



Teraz po upływie dwóch lat według Bloomberga dalszym ciągiem tej historii ma być wypowiedzenie przez Arm Ltd umowy licencyjnej udzielonej firmie Qualcomm, z terminem 60 dni kalendarzowych. Jeśli tak się stanie, Qualcomm będzie miał zaledwie dwa miesiące na zaprzestanie produkcji i sprzedaży procesorów z architekturą ARM, co w przypadku złożenia wypowiedzenia np. 31 października będzie miało skutek z datą 31 grudnia.



Byłby to poważny cios dla Qualcomma, który w 2025 roku planował ekspansję na rynku lekkich laptopów ze swoim najnowszym i bardzo wydajnym procesorem Snapdragon 8 Elite. Byłaby to też zła wiadomość dla całego ekosystemu ARM, w którym Qualcomm jest przecież jednym z największych wytwórców procesorów z tą architekturą.





Jeśli nie wiadomo o co chodzi, to prawdopodobnie chodzi o pieniądze, a Arm Ltd oczekuje po prostu aneksu do umowy licencyjnej z Qualcomm, który będzie uwzględniał przejęcie Nuvia w 2022 roku. Innymi słowy, aby Qualcomm zapłacił jeszcze raz za licencje pozyskane wraz z Nuvia. Zagrożenie Qualcommowi całkowitym wypowiedzeniem umowy licencyjnej na architekturę ARM może być krokiem, który ma do tego ostatecznie przekonać amerykańską firmę.





