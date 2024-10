Wtorek 29 października 2024 Core Ultra 9 285K i Ryzen 7 9800X 3D bez osłony termicznej

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 15:47 W sieci pojawiły się zdjęcia procesorów Intel Core Ultra 9 285K oraz Ryzen 7 9800X 3D ze zdjętą osłoną termiczną. Pierwszy z tych procesorów jest już dostępny w masowej sprzedaży, a Ryzen 7 9800X 3D trafi do niej 7 listopada, ale jest już w rękach producentów płyt głównych, którzy często zatrudniają overclokerów i entuzjastów sprzętu komputerowego. Jedna z takich osób zdjęła osłonę termiczną tego procesora, potwierdzając, że chiplet CCD znajduje się na wierzchu, a pamięć 3D V-Cache pod spodem, czyli odwrotnie niż w dotychczasowych procesorach AMD. Core Ultra 9 285K od strony osłony termicznej posiada widoczne sześć różnych układów krzemowych.



Cztery najważniejsze z nich wytwarza tajwańska firma TSMC - chip z rdzeniami x86 w litografii 3nm, chip ze zintegrowanym układem graficznym w litografii 5nm, a chip sterujący SOC i chip z interfejsami I/O w litografii 6nm. Tylko umieszczony pod spodem tzw. interposer, oraz widoczne od góry dwa najmniejsze układy krzemowe pochodzą z fabryk Intela.











