Wtorek 29 października 2024 Intel i Samsung mogą współpracować przy opracowaniu nowych litografii

Autor: Zbyszek | źródło: mk.co.kr via TechPowerUp | 15:14 Jak informują media z Korei Południowej, Samsung i Intel mogą w przyszłości współpracować przy opracowaniu kolejnych procesorów litograficznych. Prezesi obu firm - Pat Gelsinger i Lee Jae-Yong mają omówić przyszłą współpracę podczas spotkania w cztery oczy jakie obędzie się w najbliższym czasie. Obaj producenci pozostają obecnie w tyle w porównaniu do tajwańskiej firmy TSMC, która opracowuje nowe litografie najszybciej, a gdy już rozpocznie wytwarzanie układów scalonych w nowej technologii to nie ma dużych problemów z uzyskiem. Dodatkowo TSMC generuje ogromne przychody i może wydawać sporo środków na badania i rozwój. Intel i Samsung są w innej sytuacji.



W przypadku Intela w ostatnich miesiącach następują duże cięcia kosztów i redukcje zatrudnienia. Wskutek tego ostatnio porzucono opracowanie litografii 20A, aby skupić się wyłącznie na wprowadzeniu jej ulepszonej wersji o nazwie 18A.



Samsung natomiast już od kilku lat ma poważne problemy z tzw. uzyskiem - początkowo w 2020 roku w przypadku litografii 8nm, następnie w 2022 roku w przypadku litografii 5/4nm, a w bieżącym roku sytuacja powtórzyła się po raz trzeci w litografii 3nm. Niewielka liczba sprawnych układów krzemowych spośród wszystkich wyprodukowanych to poważny problem, który spowodował już odpływ najważniejszych klientów, jak Nvidia i Qualcomm. W efekcie dział produkcji ukladów scalonych zaczął przynosić straty, a kierownictwo Samsunga miało już analizować możliwość jego pozbycia się.





Informacje koreańskich mediów o możliwej współpracy mają sens. Dla obu firm szansą na poprawę sytuacji jest niewątpliwie połączenie wysiłku swoich inżynierów, aby opracować wspólnie jeden bardziej dopracowany proces litograficzny, używany zarówno przez Intela i Samsunga, niż dalej próbować konkurować z TSMC oddzielnie.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.