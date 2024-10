Wtorek 29 października 2024 Radeon RX 8000: kolejne informacje o Navi 44 i Navi 48

Autor: Zbyszek | źródło: ChipHell | 15:39 Premiera kart graficznych Radeon RX 8000 z architekturą RDNA 4 nie nastąpi w tym roku, tak jak liczyło wielu graczy, ale dopiero w przyszłym roku. Wydawać by się mogło, że po średnio udanej serii Radeon RX 7000 firma AMD będzie spieszyć się z przygotowaniem następców, ale zakończenie boomu na wydobywanie kryptowalut i jednocześnie ogromny popyt na serwerowe GPU do obliczeń najwidoczniej zmienił priorytety, aby przyspieszyć wydania GPU Instinct, kosztem opóźnienia premier kolejnych Radeonów. Mimo, że do ich debiutu wciąż daleko, to o serii Radeon RX 8000 widaomo już dość dużo z dotychczasowych przecieków.



Przypomnijmy, że architektura RDNA 4 ma być tylko poprawioną wersją architektury RDNA 3, w celu niwelacji jej słabych punktów i poprawy efektywności energetycznej. Wiemy też, że nie pojawią się nowe Radeony z najwyższej półki cenowej, a tylko karty ze średniego i niższego segmentu, wyposażone w GPU o nazwach kodowych Navi 44 i Navi 48.



Teraz w sieci pojawiły się nowe informacje, według których większy GPU o nazwie Navi 48 będzie tak faktycznie połączeniem dwóch Navi 44. Pojedynczy Navi 44 ma współpracować z pamięciami GDDR6/7 ze 128-bitową magistralą, Navi 48 złożony z dwóch Navi 44 otrzyma te pamięci w konfiguracji 256-bitowej.



Oba układy scalone w Navi 48 mają być połączone ze są w sposób taki sam jak zastosowany w serwerowych GPU Instinct, dzięki temu dla oprogramowania będzie działać w taki sposób jakby był to chip monolityczny.





Informacja pochodzi z forum ChipHell od użytkownika, który twierdzi, że miał już styczność z inżynierską wersją przyszłej karty graficznej Radeon z chipem Navi 48 (prawdopodobnie mowa o pracowniku jednego z producentów kart graficznych). Nie mógł on jednak zrobić zdjęcia tej karty i GPU Navi 48, ale nic nie przeszkadzało mu w tym, aby na bazie tego co zobaczył przygotować poniższy render.











