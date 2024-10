Wtorek 29 października 2024 Dobre wyniki finansowe AMD w 3. kwartale 2024 roku

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 19:03 Firma AMD podała wyniki finansowe uzyskane w 2. kwartale 2024 roku, które okazały się nieco lepsze od oczekiwanych. Przychody korporacji w minionym kwartale wyniosły 6,82 miliarda dolarów - o 17 procent więcej niż w poprzednim kwartale (wówczas 5,83 mld USD), i o 18 procent więcej niż w 3. kwartale 2023 roku (wówczas 5,80 mld USD). W okresie tym producent odnotował marżę brutto w wysokości 50 procent, o trzy punkty procentowe wyższą niż w tym samym kwartale przed rokiem. Zysk netto wyliczany z uwzględnieniem metodologii GAAP wyniósł 711 mln USD, w porównaniu do 265 mln USD w poprzednim kwartale, i 299 mln USD w 3. kwartale 2023 roku.



Spośród działów zdecydowanie najlepiej poradził sobie dział Data Center, dostarczający procesory EPYC I GPU obliczeniowe Instinct. Dział ten wygenerował przychód w wysokości 3,55 mld USD, o 25 procent wyższy niż w poprzednim kwartale (wówczas 2,83 mld USD) i aż o 122 procent wyższy niż w tym samym kwartale przed rokiem (wówczas 1,59 mld USD).

Dział Client Computing dostarczający procesory na rynek konsumencki wygenerował przychód w wysokości 1,88 mld USD, o 26 procent wyższy niż w poprzednim kwartale (1,49 mld USD), i o 29 procent wyższy niż w tym samym kwartale przed rokiem (wówczas 1,45 mld USD).



Na drugim biegunie jest dział Gaming dostarczający karty graficzne Radeon oraz chipy do konsol, który odnotował znaczny spadek przychód do wartości zaledwie 0,46 mld USD, w porównaniu do 0,65 mld USD w poprzednim kwartale i 1,5 mld USD w tym samym kwartale ubiegłego roku. Jest to spowodowane niską sprzedażą kart graficznych Radeon i sezonowo mniejszymi zamówieniami na chipy do konsol, których dostawy są większe jesienią i zimą niż latem.



Dział Embedded dostarczający rozwiązania Xilinx uzyskał przychód w wysokości 0,93 mld USD - o 8 procent wyższy niż w poprzednim kwartale, lecz o 25 procent niższy niż w tym samym kwartale przed rokiem.





W trwającym obecnie 4. kwartale AMD spodziewa się rekordowego dla siebie przychodu w wysokości około 7,5 mld USD.





