Sony BRAVIA XR 2024: nowa era telewizji z cashbackiem na wyciągnięcie ręki

Autor: Adam | 23:14 Firma Sony wprowadziła na rynek nową serię telewizorów BRAVIA XR na rok 2024, oferującą imponującą jakość obrazu, innowacyjne technologie i wyjątkowe doświadczenia audiowizualne. W ramach tej oferty Sony przygotowało właśnie specjalną promocję – cashback, który z pewnością przyciągnie uwagę wielu entuzjastów technologii oraz osób szukających najwyższej klasy rozwiązań do swojego domu. W artykule przyjrzymy się bliżej modelom z tej serii, technologii, jaką oferują, a także warunkom promocji.



Oferta telewizorów Sony BRAVIA XR MiniLED 2024 z cashbackiem



Linia telewizorów BRAVIA XR z serii 2024 od Sony to urządzenia oferujące niezwykle wysoką jakość obrazu oraz zaawansowane technologie wyświetlania, jak MiniLED i QLED, w połączeniu z rozdzielczością 4K i częstotliwością odświeżania 120 Hz. Każdy z tych modeli wyposażony jest również w system operacyjny Google TV, co umożliwia płynne przeglądanie treści oraz korzystanie z szerokiej gamy aplikacji. Dodatkowo Sony oferuje obecnie cashback, dzięki któremu przy zakupie każdego z modeli z promocji można uzyskać zwrot części kosztów.





Przegląd modeli z serii Sony BRAVIA XR 2024 objętych cashbackiem:



Sony LED K85XR90PAEP QLED MINILED 4K 120 GOOGLE TV @TV BRAVIA9 2024

Rozdzielczość: 4K (3840 x 2160)

Technologia wyświetlania: MiniLED, QLED

Częstotliwość odświeżania: 120 Hz

System operacyjny: Google TV

Diagonalny rozmiar ekranu: 85 cali

Cashback: 3000 zł

Sony LED K75XR90PAEP QLED MINILED 4K 120 GOOGLE TV @TV BRAVIA9 2024

Rozdzielczość: 4K

Technologia wyświetlania: MiniLED, QLED

Częstotliwość odświeżania: 120 Hz

System operacyjny: Google TV

Diagonalny rozmiar ekranu: 75 cali

Cashback: 2000 zł

Sony LED K85XR70PAEP QLED MINILED 4K 120 GOOGLE TV @TV BRAVIA7 2024

Rozdzielczość: 4K

Technologia wyświetlania: MiniLED, QLED

Częstotliwość odświeżania: 120 Hz

System operacyjny: Google TV

Diagonalny rozmiar ekranu: 85 cali

Cashback: 1000 zł

Sony LED K75XR70PAEP QLED MINILED 4K 120 GOOGLE TV @TV BRAVIA7 2024

Rozdzielczość: 4K

Technologia wyświetlania: MiniLED, QLED

Częstotliwość odświeżania: 120 Hz

System operacyjny: Google TV

Diagonalny rozmiar ekranu: 75 cali

Cashback: 750 zł

Sony LED K65XR70AEP QLED MINILED 4K 120 GOOGLE TV @TV DOLBY ATMOS 2024

Rozdzielczość: 4K

Technologia wyświetlania: MiniLED, QLED

Częstotliwość odświeżania: 120 Hz

System operacyjny: Google TV

Dźwięk: Dolby Atmos

Diagonalny rozmiar ekranu: 65 cali

Cashback: 500 zł

Technologia MiniLED i QLED - przegląd korzyści



QLED: niezrównane kolory i kontrast

Technologia QLED (Quantum Dot LED) zapewnia intensywniejsze kolory i głębszy kontrast. Sony stosuje kropki kwantowe, które pod wpływem światła emitują wyjątkowo żywe barwy, oferując ponadprzeciętną jasność, szczególnie w scenach o wysokim natężeniu światła. Dzięki temu użytkownicy mogą cieszyć się wyraźnymi szczegółami oraz doskonałym odwzorowaniem kolorów, które zdecydowanie przyciągają wzrok podczas oglądania dynamicznych scen sportowych czy filmów akcji.



MiniLED: precyzyjne podświetlenie i głębia czerni

MiniLED to technologia podświetlania, która wykorzystuje mikroskopijne diody LED, zapewniające wyjątkową precyzję w kontroli jasności ekranu. W porównaniu do tradycyjnych LED, pozwala na bardziej szczegółową kontrolę podświetlenia. Dzięki temu obrazy zyskują wyjątkową głębię, a poziomy czerni są niezwykle intensywne i pełne detali, co jest naprawdę istotne przy oglądaniu treści o zmiennej jasności i kolorystyce.



4K i 120 Hz – płynność i szczegółowość obrazu w zasięgu ręki

Wszystkie modele z serii Sony BRAVIA XR na rok 2024 oferują rozdzielczość 4K (3840 x 2160 pikseli) oraz częstotliwość odświeżania na poziomie 120 Hz. Dzięki wysokiej rozdzielczości, użytkownicy mogą cieszyć się niezwykle szczegółowym obrazem, co jest szczególnie istotne dla osób oglądających treści wysokiej jakości, jak filmy i seriale w serwisach streamingowych lub gry na konsolach nowej generacji. Częstotliwość odświeżania 120 Hz zapewnia płynność nawet najbardziej dynamicznych scen, co jest nieocenione podczas oglądania sportów i filmów akcji.



Google TV – Twój inteligentny asystent na ekranie

System operacyjny Google TV daje dostęp do tysiąca aplikacji, filmów, programów telewizyjnych, a także funkcji sterowania głosem przy pomocy Asystenta Google. Dzięki temu użytkownicy mogą korzystać z osobistej, inteligentnej platformy, która dostosowuje się do ich preferencji, a także umożliwia pełną integrację z urządzeniami inteligentnego domu.



Dolby Atmos – niezwykła jakość dźwięku



Sony zadbało o to, by modele w tej serii były kompatybilne z technologią Dolby Atmos, dostępną w modelu K65XR70AEP. Dolby Atmos pozwala na przestrzenne rozmieszczenie dźwięku, co daje wrażenie pełnego zanurzenia w odgłosach otaczających akcję. Dzięki tej technologii brzmienie staje się realistyczne, a widz ma wrażenie, jakby znajdował się w samym centrum wydarzeń.



Warunki Skorzystania z Cashbacku Sony BRAVIA XR MiniLED 2024



Osoby, które w okresie od 4 listopada 2024 roku do 5 stycznia 2025 roku (włącznie) zdecydują się na zakup jednego z modeli Sony BRAVIA XR MiniLED 2024 od autoryzowanego dealera Sony mającego siedzibę w Polsce, mogą skorzystać z promocji cashback. Warto jednak zwrócić uwagę na kilka istotnych wymogów, jakie należy spełnić, aby skorzystać z tej oferty: Zakup od autoryzowanego dealera Sony w Polsce – tylko dokonane u autoryzowanych sprzedawców są objęte promocją. Pełna lista autoryzowanych dealerów dostępna jest na stronie Sony.

Zgłoszenie online – aby skorzystać z cashbacku, konieczne jest wypełnienie formularza online dostępnego na stronie: www.sony.pl/cashback/bravia-xr-miniled_2024. Formularz wymaga podania danych zakupu, takich jak numer seryjny produktu oraz dowód zakupu w formie elektronicznej.

Konto My Sony – do dokonania zgłoszenia konieczne jest posiadanie konta My Sony. Osoby, które jeszcze nie mają konta, będą musiały je założyć przed dokonaniem zgłoszenia. Podsumowanie



Telewizory Sony BRAVIA XR z serii 2024 to idealna propozycja dla osób ceniących najwyższą jakość obrazu, nowoczesne rozwiązania technologiczne oraz funkcje smart, które wzbogacają codzienne użytkowanie. Modele te oferują imponującą jakość obrazu, płynność oraz niezwykle intensywne kolory, które zadowolą nawet najbardziej wymagających użytkowników. Dodatkowo, cashback pozwala obniżyć koszt zakupu, czyniąc inwestycję w nowoczesny telewizor jeszcze bardziej atrakcyjną.



Materiał powstał w ramach płatnej współpracy ze sklepem MediaExpert





