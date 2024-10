Czwartek 31 października 2024 Zapowiedź nowego procesora AMD Ryzen 7 9800X3D

Autor: Adam | 15:54 AMD oficjalnie zapowiedział dziś następnej generacji procesor AMD Ryzen 7 9800X3D dla stacjonarnych PC, który zapewni dużą wydajność graczom i twórcom treści. Wyposażony jest w 8 zaawansowanych rdzeni "Zen 5" i 16 wątków oraz 2 generacji pamięć AMD 3D V-Cache. 64 MB tej pamięci podręcznej zostało przeniesione poniżej rdzeni CPU, dzięki czemu znajdują się one teraz bliżej systemu chłodzenia i mogą być lepiej chłodzone. Oferuje bazowe taktowanie na poziomie 4,7 GHz, które zwiększa się do 5,2 GHz w trybie Boost, co stanowi najwyższy zegar wśród wszystkich dotąd wprowadzonych procesorów z serii X3D.



Zapewnia średnio 8% wyższą wydajność w grach w porównaniu do Ryzen 7 7800X3D (w wielu grach wzrost jest dwucyfrowy) oraz aż o 20% lepszą średnio niż Intel Core Ultra 9 285K. Nawet przy porównywalnej średniej liczbie klatek na sekundę procesor AMD Ryzen 7 9800X3D może zapewniać też znacznie wyższy minimalny FPS.

To pierwszy w pełni odblokowany procesor X3D, który umożliwia entuzjastom dalsze zwiększanie wydajności.



Procesor zostanie wprowadzony na rynek 7 listopada 2024 roku.







Szymon Jabłoński, dyrektor techniczny 11 bit Studios powiedział: "Nasza długa współpraca z AMD była niezwykle istotna w tworzeniu naszych najbardziej ambitnych gier. Bez wsparcia AMD takie tytuły jak Frostpunk 2 i nadchodzące The Alters nie mogłyby nawet powstać. Teraz, wydajność i efektywność procesora AMD Ryzen 7 9800X3D pozwala nam na dalsze przesuwanie granic w rozwoju naszych gier."





