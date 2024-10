Czwartek 31 października 2024 Nikon pracuje nad nowym obiektywem Nikkor z 28-135mm f/4 pz

Autor: Adam | źródło: Nikon | 12:30 Nikon obecnie pracuje nad obiektywem Nikkor Z 28-135 mm f/4 PZ skierowanym dla dla filmowców. Obiektyw Nikkor Z 28-135mm f/4 PZ to pełnoklatkowy standardowy obiektyw o zmiennej ogniskowej, kompatybilny z systemem Z. Produkt wyposażony jest w silnik do zmiany ogniskowej o zakresie od 28 mm do 135 mm. Opracowywano go z myślą o zapewnieniu łatwości obsługi i doskonałych parametrów optycznych podczas filmowania tak, aby filmowcy pracujący w pojedynkę lub w małej ekipie mogli efektywnie nagrywać filmy dokumentalne i inne materiały rejestrowane w terenie.



Więcej szczegółów zapewne poznamy już wkrótce.









