Poniedziałek 4 listopada 2024 AIDA64 v7.40 ze wsparciem dla Ryzen 9000 i poprawki w benchmarkach

Autor: Adam | źródło: FinalWire Ltd. | 16:41 Kilka dni temu światło dzienne ujrzała nowa wersja AIDA64 - bardzo popularnego narzędzia do testowania i monitorowania pracy procesorów i kart graficznych. Od tej wersji panel CPUID AIDA64, panel benchmarków pamięci podręcznej i pamięci, panel benchmarków GPGPU oraz wszystkie benchmarki pamięci podręcznej, pamięci i procesora są w pełni zoptymalizowane dla stacjonarnych procesorów AMD Ryzen 9000 Granite Ridge opartych na architekturze Zen 5, wykorzystując instrukcje AVX-512, AVX2, FMA3, AES-NI i SHA. Istniejący 64-bitowy, wielowątkowy benchmark kryptograficzny SHA3-512 został dodatkowo zoptymalizowany w celu przyspieszenia na procesorach z obsługą AVX-512.









Nowe funkcje i ulepszenia:



- Przyspieszone benchmarki z obsługą AVX-512 dla procesorów AMD Ryzen 9000 Granite Ridge

- Ulepszone wsparcie dla płyt głównych z chipsetami AMD X870 i X870E

- Udoskonalone wsparcie dla procesorów hybrydowych

- Dalsza optymalizacja benchmarku SHA3 na procesorach z obsługą AVX-512

- Ulepszone wsparcie dla procesorów Zhaoxin ZX-7000

- Szczegóły dotyczące GPU dla AMD Radeon Pro W7900 Dual Slot

- Szczegóły dotyczące GPU dla nVIDIA H200



Co nowego od wersji AIDA64 v7.00:



- Tryb ciemny z 3 ciemnymi motywami

- Odnowiony interfejs użytkownika z konfigurowalnym paskiem narzędzi

- Lokalizacja na język islandzki

- Przyspieszone benchmarki z obsługą AVX-512 dla AMD Ryzen AI Strix APU

- Przyspieszone benchmarki z obsługą AVX-512 dla procesorów AMD Ryzen Threadripper serii 7000

- Benchmarki zoptymalizowane pod kątem AVX2 dla układów SoC Intel Meteor Lake

- Ulepszone wsparcie dla płyt głównych z gniazdem AMD TR5

- Informacje o chipsecie dla AMD TRX50 i WRX90

- Ulepszone wsparcie dla procesorów Intel „Arrow Lake”, Lunar Lake, Panther Lake

- Wsparcie dla czujników NZXT Kraken 2023 i Kraken Elite

- Wsparcie dla ekranu LCD Gskill WigiDash

- Wsparcie dla aktualizacji Microsoft Windows 11 2023

- Wstępne wsparcie dla procesorów Intel Clearwater Forest i Panther Lake

- Wsparcie dla ACPI 6.5

- Szczegóły dotyczące GPU dla AMD Granite Ridge, Radeon RX 6750 GRE 12GB, Radeon RX 7600 XT

- Szczegóły dotyczące GPU dla serii nVIDIA GeForce RTX 4000 Super

- Wycofanie benchmarku Queen





