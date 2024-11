Poniedziałek 4 listopada 2024 Klawiatura Corsair K70 PRO TKL z funkcjami Rapid Trigger i FlashTap

Autor: Adam | źródło: Corsair | 16:51 Corsair wprowadza technologię przełączników magnetycznych MGX do konkurencyjnej konstrukcji bez klawiatury numerycznej w zupełnie nowej klawiaturze K70 PRO TKL. W tej klawiaturze po raz pierwszy zastosowano zupełnie nowe przełączniki magnetyczne CORSAIR MGX Hyperdrive, które wykorzystują czujniki z efektem Halla do ultraszybkiej aktywacji magnetycznej. Klawiatura jest wyposażona w funkcję Rapid Trigger, która przyspiesza działanie poprzez natychmiastowe rejestrowanie i resetowanie klawiszy, wyprzedzając nawet najlepsze przełączniki mechaniczne. W połączeniu z możliwością dostosowania odległości zadziałania od ultraczułej 0,1 mm do głębokich 4,0 mm (zalecany zakres dokładności wynosi 0,4–3,6 mm.), klawiatura K70 PRO TKL dopasowuje się do każdego stylu gry.



Klawiatura K70 PRO TKL oferuje również opcjonalnie funkcję FlashTap. FlashTap to zupełnie nowy system SOCD, który umożliwia użytkownikom wykonywanie ruchów postaci na poziomie gier e-sportowych. Rewolucjonizuje on poruszanie się w grze, oferując tryby, w których priorytet nadaje się pierwszemu lub ostatniemu naciśniętemu klawiszowi. Używana w połączeniu z Rapid Trigger, funkcja FlashTap sprawia, że szybkie bombardowanie i odzwierciedlanie ruchów w grach jest szybsze niż kiedykolwiek wcześniej.



Użytkownicy mogą błyskawicznie przełączać się z poziomu swobodnego na profesjonalny dzięki trybowi gry. Za pomocą jednego przycisku ustawienia zostaną zoptymalizowane, łatwo błędnie naciskane klawisze zostaną zablokowane, oświetlenie RGB stanie się statyczne, a funkcja Rapid Trigger aktywuje się w celu natychmiastowej rejestracji wprowadzanych danych.







Gdy liczą się milisekundy, technologia hiperprzetwarzania CORSAIR AXON sprawia, że K70 PRO TKL nie traci czasu na opóźnienia sygnału wejściowego, oddając te krytyczne momenty z powrotem w ręce graczy, aby mogli wykonać decydujące ruchy. Przewodowa klawiatura K70 PRO TKL oferuje technologię raportowania o hiperczęstotliwości 8000 Hz, która rejestruje naciśnięcia klawiszy w zaledwie jedną ósmą milisekundy.



Fabrycznie nasmarowane przełączniki MGX Hyperdrive są na tyle subtelne, że nie powodują rozpraszania uwagi podczas gry, i mają solidną, dwuszynową konstrukcję, dzięki której każde naciśnięcie klawisza jest stabilne i niechyboczące. Dwie warstwy wysokiej jakości pianki dźwiękochłonnej redukują niepożądany hałas, zapewniając wyciszoną, wyjątkowo bogatą i przyjemnie brzmiącą akustykę.



Klawiatura K70 PRO TKL jest objęta dwuletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy Corsair, a cena została ustalona na 779 zł





