Czwartek 7 listopada 2024 Biostar na Intel WW LOEM 2024 prezentuje swoje portfolio technologiczne

Autor: Adam | 10:23 Biostar, producent płyt głównych, kart graficznych, rozwiązań IPC oraz urządzeń magazynujących, ogłasza swój udział na targach technologicznych Intel WW LOEM 2024, które odbywają się w Bangkoku w Tajlandii. Szczyt Intel WW LOEM 2024 gromadzi czołowych producentów komputerów, płyt głównych, integratorów systemów oraz dostawców rozwiązań z całego świata, by dzielić się spostrzeżeniami oraz eksplorować nowe trendy rynkowe oraz innowacyjne modele. Wśród prezentowanych produktów Biostar znajdują się m.in. wysokiej klasy płyty główne z serii Z890, takie jak Z890 VALKYRIE, Z890A-SILVER i Z890AX-E PRO, zaprojektowane z myślą o najnowszych procesorach Intela oraz wysokiej wydajności.



Na wystawie zobaczyć można także kartę graficzną Intel Arc A750 OC oraz solidną linię komputerów przemysłowych Biostar, obejmującą modele MT-N97, MT PRO-J6412, MS-X7433RE i MS-1345URE.









