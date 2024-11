Czwartek 7 listopada 2024 Nikon wprowadza na rynek bezlusterkowiec Z50II

Autor: Adam | źródło: Nikon | 12:00 Nikon wprowadza na rynek fotograficzny nowy aparat bezlusterkowy Z50II z matrycą formatu APS-C/DX. Kompaktowy i lekki aparat serii Z łączy technologię odziedziczoną po modelach z wyższej półki z łatwością obsługi. Zdjęcia, video, vlogi, transmisje na żywo – wiele funkcji, które pozwalają nawet początkującym użytkownikom aparatu wyjść poza filmy ze smartfona i odkryć swoją najbardziej kreatywną osobowość. Nikon Z50II został wyposażony w ten sam procesor obrazu EXPEED 7, który znajduje się we flagowym modelu aparatu Z9.



Wykorzystuje on zastrzeżoną przez Nikon technologię głębokiego uczenia i sprawia, że bez wysiłku można robić wspaniałe zdjęcia i nagrania video. Aparat może automatycznie rozpoznawać dziewięć różnych typów obiektów i inteligentnie śledzić nawet szybki, nieprzewidywalny ruch obiektu. W modelu Z50II komponowanie świetnych ujęć jest również przyjemniejsze dzięki najjaśniejszemu wizjerowi elektronicznemu (EVF) w swojej klasie (wśród aparatów bezlusterkowych w formacie APS-C/DX według stanu na 7 listopada 2024 r. Na podstawie badań firmy Nikon.). Zapewnia on wyraźniejszy widok szczegółów nawet podczas fotografowania w ostrym świetle słonecznym, ciemnym otoczeniu lub zmieniających się warunkach oświetleniowych. Funkcje kreatywne, które sprawiają, że jest to doskonały aparat dla twórców, obejmują łatwe w użyciu ustawienia wstępne Picture Control do stylizacji wyglądu zdjęć i filmów video w aparacie oraz bezpłatny dostęp do Nikon Imaging Cloud, gdzie użytkownicy mogą pobrać wyjątkowe przepisy na zdjęcia i ustawienia kolorów bezpośrednio na aparat.



Dedykowany przycisk w aparacie Z50II przenosi użytkownika bezpośrednio do elementów Picture Control: efekty są widoczne w czasie rzeczywistym, a podczas fotografowania można łatwo przełączać się między różnymi ustawieniami wstępnymi. W przypadku video model Z50II jest pierwszym aparatem Nikon Z, który zawiera tryb recenzji produktu, idealny dla vlogerów, którzy chcą płynnie przesuwać ustawienie ostrości na przedmiotach pokazywanych na pierwszym planie. Jest to również pierwszy aparat serii Z wyposażony w funkcję samowyzwalacza video, co umożliwia ustawienie opóźnienia przed rozpoczęciem nagrywania. Ponadto wystarczy jeden kabel, aby vlogerzy i streamerzy video mogli podłączyć Z50II bezpośrednio do urządzenia inteligentnego i rozpocząć transmisję na żywo na wybranej przez siebie platformie video.







Podsumowanie kluczowych funkcji: Z50II



Elementy Picture Control: dedykowany przycisk do ustawień wstępnych Picture Control. Z łatwością stylizuj wygląd zdjęć i filmów w aparacie podczas fotografowania.



Kreatywna inspiracja dzięki Nikon Imaging Cloud: bezpłatna usługa zawierająca wyjątkowe przepisy na zdjęcia i predefiniowane ustawienia kolorów bezpośrednio do aparatu Z50II.



Doskonałe odwzorowanie szczegółów przy słabym oświetleniu: natywna czułość ISO do 51200 w przypadku zdjęć i 25600 w przypadku video. Procesor EXPEED 7 zapewnia wyższą jakość zdjęć i więcej szczegółów przy wysokich wartościach ISO.

Bogate w szczegóły filmy video 4K: materiały 4K UHD/30p (z nadpróbkowaniem do jakości 5,6 K) lub możliwość nagrywania szybkiej akcji w 4K/60p w trybie przycinania.



Jasny wizjer elektroniczny o wysokiej rozdzielczości: wizjer elektroniczny 1000 cd/m2 jest około dwukrotnie jaśniejszy niż wizjer elektroniczny wbudowany w poprzedni aparat (model Z50).



Ruchomy ekran dotykowy o przekątnej 3,2 cala: zapewnia wyraźny widok pod dowolnym kątem i jest skierowany do przodu, co ułatwia vlogowanie. Dotknij, aby ustawić ostrość, zmienić ustawienia i nie tylko.



Inteligentny autofokus: niezawodne rozpoznawanie 9 typów obiektów (ludzie, psy, koty, ptaki, samoloty, samochody, motocykle, rowery i pociągi).



Zaawansowany tryb AF-A: wykrywa nawet najsubtelniejszy ruch, aby w razie potrzeby przejść z trybu AF-S (dla nieruchomych obiektów) do AF-C (dla poruszających się obiektów).



Do 30 kl./s z zapisem serii przed zwolnieniem migawki: aparat rejestruje obrazy buforowane do jednej sekundy przed całkowitym naciśnięciem spustu migawki podczas fotografowania w trybie szybkiego rejestrowania zdjęć+ (C30).



Tryb video recenzji produktu: płynnie przesuwa fokus na elementy prezentowane na pierwszym planie video.



Zoom: cyfrowe powiększanie bez utraty jakości zdjęcia podczas nagrywania video za pomocą obiektywu NIKKOR Z (Zoom ten jest dostępny, gdy w menu nagrywania video wybrano następujące rozmiary klatek i ich liczbę na sekundę: 1920x1080 przy 30p, 1920x1080 przy 25p lub 1920x1080 przy 24p.).



Elektroniczna redukcja drgań: zapewnia stabilniejsze ujęcia z ręki podczas kręcenia filmów video z obiektywem NIKKOR Z.



Lepszy dźwięk: wyposażony w gniazdo 3,5 mm na zewnętrzny mikrofon stereo oraz gniazdo słuchawkowe.



Wbudowana lampa błyskowa: bardzo przydatna w scenach nocnych lub gdy obiekt jest oświetlony od tyłu bądź też widoczna jest tylko sylwetka.



Waży 495 g (tylko korpus, masa przybliżona) i ma wygodny, pewnie leżący w dłoni uchwyt.





