PlayStation5 Pro (PS5 Pro) od dziś dostępna w sprzedaży

Autor: Adam | źródło: Sony | 18:51 Dzisiaj firma Sony poszerza rodzinę produktów PlayStation5 (PS5) o nową konsolę PlayStation5 Pro (PS5 Pro) – najbardziej zaawansowaną konsolę do gier w historii firmy. PlayStation 5 Pro została zaprojektowana z myślą o najbardziej zaangażowanych graczach oraz twórcach gier i zawiera kluczowe funkcje poprawiające wydajność, umożliwiające płynniejsze działanie gier z bardziej szczegółową grafiką. Funkcje dostępne tylko w wybranych grach PS5, które zostały zoptymalizowane dla PS5 Pro w porównaniu z PS5. Funkcje PS5 Pro Enhanced będą różne w zależności od gry. Szczegóły o nowej konsoli w dalszej części artykułu.



Ulepszony procesor graficzny: 67% więcej jednostek obliczeniowych niż w obecnej konsoli PlayStation 5 oraz o 28% szybsza pamięć, co pozwala na renderowanie gier do 45% szybciej, zapewniając płynniejsze wrażenia z gry. Zaawansowany Ray Tracing: Zapewnia bardziej dynamiczne odbicia i załamania światła, umożliwiając rzucanie promieni z podwójną, a czasem nawet potrójną prędkością w porównaniu do obecnej konsoli PlayStation 5. Skalowanie wspomagane sztuczną inteligencją: Nowością jest PlayStation Spectral Super Resolution, skalowanie wspomagane przez AI, wykorzystujące technologię opartą na uczeniu maszynowym do zapewnienia wyjątkowej ostrości obrazu poprzez dodanie dużej ilości szczegółów. „Tworząc PlayStation 5 Pro, chcieliśmy mieć pewność, że najbardziej oddani gracze oraz twórcy gier będą mogli korzystać z najnowocześniejszej technologii konsoli, wynosząc doświadczenia z PlayStation 5 na nowy poziom”, powiedział Hideaki Nishino, CEO Platform Business Group, Sony Interactive Entertainment. „Jest to nasza najbardziej zaawansowana konsola PlayStation do tej pory, która daje naszej społeczności graczy możliwość grania w gry tak, jak zaplanowali je twórcy. Gracze będą zachwyceni, jak konsola ulepsza ich ulubione tytuły i otwiera nowe możliwości odkrywania kolejnych”.



Twórcy gier z entuzjazmem przyjęli najnowszą technologię PlayStation 5 Pro, a kilka gier otrzyma darmowe aktualizacje oprogramowania PS5 Pro Enhanced, aby skorzystać z funkcji konsoli, w tym: Alan Wake 2, Dragon Age: The Veilguard, F1 24, Final Fantasy VII Rebirth, Hogwarts Legacy, Horizon Forbidden West, Horizon Zero Dawn Remastered, Marvel’s Spider-Man 2, Metal Gear Solid Delta, No Man’s Sky, Ratchet & Clank: Rift Apart, The Last of Us Part I, The Last of Us Part II Remastered i wiele innych.



Konsola PlayStation 5 Pro jest już dostępna w sugerowanej cenie detalicznej (MSRP) 699 USD, 699 GBP, 799 EUR oraz 119 980 JPY (z wliczonym podatkiem). Każdy zestaw PlayStation 5 Pro zawiera dysk SSD o pojemności 2 TB, bezprzewodowy kontroler DualSense oraz grę Astro’s Playroom zainstalowaną fabrycznie. PlayStation 5 Pro wprowadza również najnowszą technologię bezprzewodową Wi-Fi 7 w regionach obsługujących ten standard.



Cechy szczególne PS5 Pro:



- 2 TB pamięci masowej SSD

- Graj z płynnością 60 klatek na sekundę lub nawet do 120 klatek na sekundę, z obsługą rozdzielczości 4K i Ray Tracingu

- Game Boost PS5 Pro i wsteczna kompatybilność (Istnieje niewielka liczba gier na PS4, które nie są kompatybilne z PS5 Pro, tutaj lista gier w kwestii kompatybilności)

- Ulepszona jakość obrazu dla gier z PS4

- Nowej generacji łączność bezprzewodowa online

- Dysk SSD o ultra wysokiej prędkości

- Zintegrowany system wejścia/wyjścia

- Gry w rozdzielczości 4K na telewizorze

- Wyjście wideo HDMI 1440p

- Obsługa gier w rozdzielczości 8K

- Do 120 klatek na sekundę przy wyjściu 120 Hz

- Zmienna częstotliwość odświeżania (VRR)

- Technologia HDR

- Tempest 3D AudioTech

- Dotykowe wibracje

- Adaptacyjne spusty













