Nowoczesne urządzenia z atrakcyjnymi zniżkami w Media Expert

Autor: Adam | 16:33 W dzisiejszych czasach, kiedy technologia rozwija się w zawrotnym tempie, warto śledzić najnowsze urządzenia, które nie tylko ułatwiają codzienne życie, ale również oferują funkcje pozwalające cieszyć się rozrywką i pracą na wyższym poziomie. W tym artykule prezentujemy kilka interesujących produktów dostępnych w Media Expert, na które można uzyskać wyjątkową zniżkę z kodem BW0811-141124. Dodatkowo, warto zaglądać na stronę Black Friday 2024 w Media Expert, gdzie co tydzień pojawiają się nowe promocje!







Słuchawki dokanałowe JBL Tune Beam 2 ANC – Wysoka jakość dźwięku i wygoda



JBL Tune Beam 2 ANC to nowoczesne, dokanałowe słuchawki bezprzewodowe, które dzięki funkcji aktywnej redukcji szumów pozwalają na pełne skupienie na muzyce lub rozmowach telefonicznych. Dzięki wodoodporności oraz ergonomicznej konstrukcji, sprawdzą się zarówno w podróży, jak i podczas intensywnych ćwiczeń. JBL Tune Beam 2 ANC charakteryzują się doskonałym dźwiękiem, dynamicznymi basami oraz wygodnym użytkowaniem przez wiele godzin.



Kamera sportowa DJI Action 2 Dual Screen Combo – Uwiecznij każdy moment



DJI Action 2 Dual Screen Combo to niezwykle kompaktowa, ale jednocześnie wydajna kamera sportowa, która doskonale sprawdzi się w trudnych warunkach. Dzięki modułowi z dodatkowym ekranem umożliwia łatwe kadrowanie i robienie selfie, a także natychmiastowe udostępnianie filmów. DJI Action 2 oferuje nagrywanie w rozdzielczości 4K, co pozwala na uchwycenie każdego szczegółu, a także funkcję stabilizacji obrazu, która sprawdzi się w najbardziej dynamicznych momentach. Idealna propozycja dla aktywnych osób i miłośników adrenaliny.



Klawiatura Ducky One 2 SF Cherry MX Blue – Precyzyjna i solidna klawiatura mechaniczna



Ducky One 2 SF Cherry MX Blue to klawiatura, która z pewnością przypadnie do gustu wymagającym graczom i osobom pracującym przy komputerze. Wyposażona w przełączniki Cherry MX Blue, oferuje wyjątkową precyzję oraz szybki czas reakcji, co jest kluczowe podczas intensywnych rozgrywek. Ducky One 2 SF jest też ceniona za kompaktową budowę, dzięki której zaoszczędzisz miejsce na biurku, oraz wytrzymałość, która zapewnia długotrwałe użytkowanie bez utraty komfortu.



Tablet Doogee T30S – Wszechstronny tablet o dużych możliwościach



Doogee T30S to nowoczesny tablet wyposażony w duży, 11,6-calowy ekran o wysokiej rozdzielczości, który doskonale sprawdzi się do pracy, nauki, ale także rozrywki. Dzięki pamięci wewnętrznej 256 GB oraz obsłudze sieci LTE, zapewnia szybki dostęp do zasobów online i pozwala na przechowywanie dużej ilości plików. Tablet jest idealny dla osób ceniących mobilność i funkcjonalność, oferując szerokie możliwości pracy i rozrywki w każdym miejscu.



Głośnik mobilny Harman Kardon Go + Play 3 – Stylowy i potężny dźwięk na wyciągnięcie ręki



Harman Kardon Go + Play 3 to mobilny głośnik, który łączy w sobie elegancję i wysoką jakość dźwięku. Dzięki potężnemu basowi oraz wyraźnym tonom wysokim i średnim, model sprawdzi się w każdej sytuacji, niezależnie czy planujesz spotkanie na świeżym powietrzu, czy relaks w domowym zaciszu. Głośnik oferuje także długi czas pracy na baterii, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla osób ceniących mobilność i doskonałą jakość dźwięku.



Podsumowanie



Nie przegap okazji na zakup tych produktów w Media Expert z atrakcyjną zniżką! Wpisując kod BW0811-141124 podczas zakupu, możesz liczyć na wyjątkową obniżkę. Dodatkowo, wszystkie produkty dostępne na stronie Black Friday 2024 są stale aktualizowane, a promocje zmieniają się co tydzień – warto regularnie sprawdzać najnowsze oferty i wybrać coś idealnego dla siebie.



Materiał powstał w ramach płatnej współpracy ze sklepem MediaExpert





