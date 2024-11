Piątek 8 listopada 2024 Techniki Nvidia DLSS oraz Nvidia Reflex w najnowszych tytułach

Autor: Adam | źródło: NVidia | 16:03 Ponad 600 gier i aplikacji korzysta już z mocy technik Nvidia RTX. W tym tygodniu lista ta powiększy się o kolejne pozycje. Pierwszą z nich jest Planet Coaster 2 od Frontier Development. Zarządzaj niesamowitymi atrakcjami, wysokimi kolejkami górskimi, krętymi zjeżdżalniami wodnymi i sprawdź swój zmysł biznesowy w tym symulatorze parków rozrywki. Tytuł zadebiutował 6 listopada ze wsparciem technik NVIDIA DLSS 3 z Frame Generation oraz Super Resolution, DLAA oraz Reflex dzięki czemu rozgrywka będzie nie tylko wydajna i urzekająca, ale także maksymalnie responsywna i satysfakcjonująca.



Zdolności taktyczne przydadzą się także w grze Empire of the Ants opracowanej przez Tower Five i Microids. Królestwo Mrówek to gra strategiczna w czasie rzeczywistym z perspektywy trzeciej osoby, w której dowodzisz legionami insektów w epickich bitwach. Tytuł stworzony przez weteranów branży powstał w oparciu o silnik graficzny Unreal Engine 5 i zaoferuje rozgrywkę zarówno w sieci jak i dla pojedynczego gracza. Edycja na pecety jest dostępna w Epic Games Store, GOG oraz Steam ze wsparciem DLSS 3 z Frame Generation oraz Super Resolution, a także Reflex zapewniając najwyższą wydajność i najniższe opóźnienia systemowe.



Z kolei fani tytułów survivalowych powinni zwrócić swoją uwagę na grę DUCKSIDE, gdzie głównymi bohaterami są uzbrojone aż po sam dziób kaczki. Obudź się o świcie i zrób użytek ze swoich błoniastych stóp lub wzbij się w powietrze na rozległej wyspie, gdzie cenne zasoby i jajowate skarby czekają na wszystkich kaczych szczęściarzy. Gra DUCKSIDE jest już we wczesnym dostępie i od samego początku korzysta z technik NVIDIA DLSS 3 z Frame Generation oraz Super Resolution, DLAA i NVIDIA Reflex, zapewniając graczom korzystającym z kart graficznych GeForce RTX z serii 40 najlepsze wrażenia z rozgrywki i najwyższą liczbę wyświetlanych klatek na sekundę.



Wsparcie techniki NVIDIA DLSS 3 z Frame Generation oraz Super Resolution otrzymują także tytuły już po swojej premierze. Jednym z nich będzie doskonale przyjęty przez graczy i krytyków Silent Hill 2 odświeżony przez polski zespół Bloober Team. Gracze korzystający z kart graficznych GeForce RTX z serii 40 zwiększą wyświetlaną liczbę klatek na sekundę i wybiorą maksymalne ustawienia graficzne nawet w rozdzielczości 4K.



Na graczy czeka także gra z gatunku ARPG w konwencji mrocznej fantastyki. Kristala od Astral Clocktower Studios oferuje szybką i zwinną walkę, akrobatyczny parkour i angażującą eksplorację w trakcie poznawania nietuzinkowej historii. Tytuł posiada wsparcie NVIDIA DLSS 3 z Frame Generation oraz Super Resolution i Reflex zapewniające najwyższą jakość rozgrywki. Dostępna jest także wersja demonstracyjna tytułu wyposażona we wszystkie wspomniane techniki RTX.



Poinformowano także o niecodziennej współpracy firm NVIDIA oraz ASUS z cyfrową platformą Lofi Girl w ramach której stworzono zręcznościową mapę w grze Fortnite nazwaną „Lofi Girl - Only Up”. Jest ona odtworzeniem słynnej sypialni Lofi Girl, do której dodano ray tracing oraz techniki NVIDIA DLSS i Reflex. Wraz z firmami ASUS i Cybertek, Lofi Girl opracowała również niestandardowy komputer wyposażony w kartę graficzną GeForce RTX 4070 SUPER, który będzie dostępny do kupienia wyłącznie we Francji. Jeśli jednak grasz w Fortnite i mieszkasz w jednym z kwalifikujących się do konkursu krajów, możesz wygrać komputer o wartości 1799 euro, a także monitor ASUS OLED i akcesoria gamingowe.







Licznych implementacji doczekała się także technika NVIDIA Reflex, która redukuje opóźnienia systemowe w ponad 130 grach. Korzystając z techniki niższe opóźnienia systemowe zapewni sobie Wyrwa, czyli kolejny sezon rozgrywki w Apex Legends. Gra wraca do korzeni i przywraca wspomnienia pierwszych rozgrywek z pomocą legendarnych bohaterów i broni. Odświeżono także postać Lifeline, która stała się tyranem pierwszej linii z umiejętnościami teleportowania, szybowania i rozmieszczania leczącego pola siłowego. NVIDIA Reflex zwiększy szybkość reakcji nawet o 37%, zapewniając, że twoje strzały i akcje będą wykonywane praktycznie bez żadnego opóźnienia.



Z NVIDIA Reflex korzysta także jedna z najpopularniejszych strzelanek sieciowych, czyli Fortnite. W kolejnym rozdziale rozgrywek nazwanym Chapter 2, the Remix znana wyspa została znacząco odświeżona, a w grze pojawią się popularni wykonawcy, tacy jak Snoop Dogg, Eminem, Ice Spice, czy Juice WRLD. Co więcej, na kartach graficznych GeForce RTX z serii 40 opóźnienia na pecetach są zredukowane nawet o 46%.



Kolejną sieciową strzelanką korzystająca z techniki Reflex jest Valorant od Riot Games. W grze rozpoczął się właśnie kolejny akt rozgrywki wprowadzający aktualizacje dla bohaterów i nową mapę w trybie drużynowym. Dzięki kartom graficznym GeForce RTX z serii 40 opóźnienia systemowe są niższe niż 10 ms, a wydajność sięga nawet 600 klatek na sekundę pozwalając na znaczną przewagę w każdej grze. Podobnie wygląda to w grach Counter-Strike 2 oraz XDefiant. W przypadku tej pierwszej, gracze korzystający z laptopów z kartami graficznymi GeForce RTX z serii 40 mogą uzyskać nawet 300 wyświetlanych klatek na sekundę przy maksymalnych ustawieniach graficznych, co pozwala wykorzystać możliwości najszybszych wyświetlaczy G-SYNC. Z kolei w XDefiant Reflex redukuje opóźnienia systemu nawet o 58% przy 380 klatkach na sekundę i opóźnieniach wynoszących zaledwie 8 milisekund, co pozwala na szybsze namierzanie celu, krótszy czas reakcji i najlepszą precyzję celowania.



Wsparcie techniki Reflex otrzymała także gra MechWarrior 5: Clans od Piranha Games oparta na silniku Unreal Engine 5. Tytuł obsługuje zarówno NVIDIA Reflex, jak i DLSS 3 z Super Resolution i Frame Generation. Z kartą graficzną GeForce RTX z serii 40, możesz doświadczyć gry na pecetach w jej absolutnie najlepszym wydaniu, z najwyższą wydajnością i najniższym poziomem opóźnień systemowych.



Kompatybilny z techniką Reflex może być także sprzęt komputerowy. W sprzedaży pojawiły się właśnie trzy nowe myszy ASUS ROG Harpe Ace Mini, ASUS ROG Harpe Ace Extreme i MSI Versa 300 Elite Wireless kompatybilne z tą techniką. Łącznie dostępnych jest już ponad 90 myszy ze wsparciem NVIDIA Reflex, które sprawdzisz tutaj. Jeżeli wciąż nie jesteś przekonany, czy warto skorzystać z Reflex, Matthew Moniz sprawdził działanie techniki na laptopach do gier. Wyjaśnił on jej działanie na przykładach z kilku gier oraz to, dlaczego warto ją włączyć. Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z Reflex, jest to świetne wprowadzenie do tej techniki.









