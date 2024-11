Okazje na Media Expert Days - przegląd najciekawszych produktów z promocji

W dniach 12 i 13 listopada Media Expert organizuje specjalne wydarzenie – Media Expert Days – które przynosi atrakcyjne promocje na szeroki wybór produktów technologicznych – wystarczy wpisać kod ME-DAYS. Wśród przecenionych sprzętów znajdziemy m.in. drukarki, aparaty fotograficzne oraz komponenty komputerowe. Wybraliśmy pięć interesujących propozycji, na które warto zwrócić uwagę podczas tych dwóch dni. Poniżej przedstawiamy ich szczegóły, a pełną listę produktów można znaleźć na stronie Media Expert Days.











1. Drukarka HP LaserJet Tank 1504w



Pierwszą propozycją jest drukarka HP LaserJet Tank 1504w, dostępna w cenie promocyjnej 469 zł. To monochromatyczna drukarka laserowa, która sprawdzi się w domowym biurze oraz w małych firmach. Model ten wyróżnia się technologią oszczędzania tonera i prostą konfiguracją przez Wi-Fi, co pozwala na szybkie uruchomienie pracy bez skomplikowanych ustawień.



HP LaserJet Tank 1504w oferuje funkcję druku bezprzewodowego, co czyni ją bardziej elastyczną i wygodną w użytkowaniu. Dzięki temu możemy drukować z różnych urządzeń, takich jak smartfony, tablety, czy laptopy. Przeznaczona głównie do druku dokumentów tekstowych, charakteryzuje się niskimi kosztami eksploatacji oraz wysoką wydajnością w swojej klasie.





2. Aparat Nikon Z50 + Obiektywy 16-50 DX i 50-250 DX



Kolejna ciekawa oferta to aparat bezlusterkowy Nikon Z50, dostępny w zestawie z dwoma obiektywami – 16-50 DX oraz 50-250 DX. Cena promocyjna to 4790 zł, co czyni ten zestaw interesującą propozycją dla osób, które chcą rozpocząć przygodę z fotografią lub szukają mobilnego sprzętu do filmowania w wysokiej jakości.



Nikon Z50 jest kompaktowy, lekki i wyposażony w zaawansowany system automatycznego ustawiania ostrości, co pozwala na rejestrowanie szczegółowych i ostrych zdjęć. Dzięki matrycy APS-C oraz procesorowi obrazu EXPEED 6 użytkownicy mogą liczyć na znakomitą jakość obrazu nawet przy słabym oświetleniu. Warto również zwrócić uwagę na funkcję rejestrowania filmów w rozdzielczości 4K.





3. Karta graficzna ASRock Radeon RX 7600 XT Challenger 16GB OC



ASRock Radeon RX 7600 XT Challenger 16GB OC to karta graficzna dostępna w promocyjnej cenie 1379 zł, skierowana do osób, które szukają wydajnego sprzętu karty do gier i zadań związanych z grafiką. Model ten wyposażono w 16 GB pamięci VRAM, co pozwala na sprawne radzenie sobie z wymagającymi aplikacjami i rozgrywką w wysokiej rozdzielczości.



Dzięki architekturze RDNA 2 karta oferuje obsługę technologii Ray Tracing i Variable Rate Shading, co poprawia jakość wyświetlanego obrazu oraz wydajność w grach. Rozbudowany system chłodzenia w wersji Challenger OC zapewnia stabilną pracę nawet pod dużym obciążeniem, co czyni ten model idealnym wyborem dla wymagających użytkowników.





4. Płyta główna Gigabyte Z790 Gaming X AX



Kolejnym produktem wartym uwagi jest Gigabyte Z790 Gaming X AX – płyta główna, którą kupimy za 689 zł. Model ten został zaprojektowany z myślą o wydajnych komputerach gamingowych, oferuje wsparcie dla procesorów Intel 13. generacji oraz szybkie złącza PCIe 4.0 i M.2, co umożliwia instalację nowoczesnych kart graficznych i dysków SSD.



Gigabyte Z790 Gaming X AX jest także wyposażona w łączność Wi-Fi 6E oraz Bluetooth 5.2, co pozwala na bezprzewodowe połączenie z internetem oraz innymi urządzeniami. Płyta zapewnia zaawansowane możliwości podkręcania, dzięki czemu użytkownicy mogą jeszcze bardziej zwiększyć wydajność swojego komputera. To doskonały wybór dla osób, które chcą stworzyć wydajny system do gier lub pracy.





5. Karta graficzna ASRock Radeon RX 6750 XT Phantom Gaming D OC 12GB



Ostatnią propozycją jest ASRock Radeon RX 6750 XT Phantom Gaming D OC 12GB, karta graficzna w promocyjnej cenie 1379 zł. Wyposażona w 12 GB pamięci VRAM oraz architekturę RDNA 2, jest przeznaczona dla użytkowników poszukujących wydajności w grach oraz przy obróbce grafiki.



Wersja Phantom Gaming D OC charakteryzuje się stabilnym systemem chłodzenia, który gwarantuje odpowiednią temperaturę pracy podczas intensywnej eksploatacji. Karta zapewnia również obsługę Ray Tracingu, co pozwala na jeszcze lepsze efekty wizualne w grach kompatybilnych z tą technologią. To karta graficzna, która sprawdzi się zarówno w rozbudowanych graficznie grach, jak i w aplikacjach profesjonalnych.





Pełna oferta promocyjna na Media Expert Days



Opisane wyżej produkty to jedynie wybrane propozycje spośród wielu przecenionych urządzeń, które można znaleźć podczas Media Expert Days. Aby zapoznać się z pełną ofertą, warto odwiedzić stronę Media Expert Days, gdzie znajdziemy aktualne obniżki i szczegóły promocji.



