Piątek 8 listopada 2024 Intel pracuje nad poprawą wydajności "Arrow Lake" w grach za pomocą nadchodzących poprawek

Autor: Adam | źródło: TechPowerUp/HotHardware | 23:53 W ekskluzywnym wywiadzie dla portalu Hot Hardware, Intel przyznał, że jego niedawno wprowadzone na rynek procesory desktopowe Core Ultra 200, o nazwie kodowej "Arrow Lake," mają istotne problemy z wydajnością. Intel ogłosił jednak, że pracuje nad serią poprawek. Premiera nowych procesorów nie spełniła ani oczekiwań konsumentów, ani własnych prognoz Intela, zwłaszcza jeśli chodzi o wydajność w grach, mimo że procesory wykazały potencjał w zakresie produktywności, tworzenia treści i niektórych obciążeń AI.



Podczas niedawnego livestreamu Robert Hallock, wiceprezes i dyrektor generalny ds. klienta AI oraz marketingu technicznego w Intelu, bezpośrednio odniósł się do tych obaw, opisując premierę Arrow Lake jako "katastrofalną" i przypisując rozczarowującą wydajność niewystarczająco zoptymalizowanym systemom.



Robert Hallock: „Nie mogę jeszcze ujawnić wszystkich szczegółów, ale zidentyfikowaliśmy szereg wieloczynnikowych problemów na poziomie systemu operacyjnego i BIOS-u. Powiem, że wydajność, którą widzieliśmy w recenzjach, nie była tym, czego oczekiwaliśmy i co zamierzaliśmy osiągnąć. Premiera po prostu nie poszła zgodnie z planem. Była to dla nas pokorna lekcja, która wywołała dużą reakcję wewnątrz firmy, aby dojść do sedna tego, co się stało, i to naprawić.”



Dodatkowo Hallock zaznaczył, że użytkownicy mogą spodziewać się, że aktualizacje zaczną się pojawiać pod koniec miesiąca lub krótko po tym czasie. Społeczność technologiczna czeka na niezależne potwierdzenie tych usprawnień wydajności, które mogą przywrócić zaufanie do platformy Arrow Lake i potencjalnie przekształcić obecny ranking wydajności procesorów. Biorąc pod uwagę, że zapowiedziano „znaczne” zwiększenie wydajności, spodziewamy się interesujących wyników, ponieważ rdzenie Intela są wydajne pod względem mikroarchitektury. Zestaw aktualizacji Windowsa i BIOS-u będzie interesujący do przetestowania w nadchodzących tygodniach. Oto link do wywiadu wideo z udziałem ekipy Hot Hardware i Roberta Hallocka.



Cały wywiad z Robertem Hallockiem można zobaczyć na poniższym video.











