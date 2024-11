Wtorek 12 listopada 2024 Nowy materiał z rozgrywką z gry Indiana Jones i Wielki Krąg

Autor: Adam | źródło: Bethesda | 00:02 Na początek grudnia tego toku szykuje się nie lada gratka dla fanów przygód Indiany Jonesa. Gra Indiana Jones i Wielki Krąg trafi na platformy Xbox Series X|S i PC oraz do usługi Game Pass 9 grudnia. Wcześniejszy dostęp do gry rozpocznie się 6 grudnia. A teraz swoją premierę miał materiał na YT prezentujący niemal 15 minut nowej rozgrywki. W materiale Pete Ward, szef ds. dźwięku z MachineGames zabiera nas w podróż po świecie Wielkiego Kręgu. MachineGames słynie z dbałości o szczegóły podczas tworzenia scenerii, a świat, który zobaczycie w Wielkim Kręgu, nie jest pod tym względem wyjątkiem. Architektura, pojazdy, ubrania, a nawet muzyka rozbrzmiewająca na ulicach miast – wszystko to powstało dzięki starannym badaniom i dbałości o najmniejsze drobiazgi. Pojedyncze elementy tworzą razem tętniący życiem świat, który czeka, byście go przemierzali.



Jak wyjaśnia w filmie Pete Ward, każda lokacja została zaprojektowana tak, by zachęcać do jej eksplorowania. Możecie oddać się poszukiwaniom niczym sam legendarny archeolog. Podczas podróżowania odkryjecie wskazówki dotyczące waszej przygody i otaczającego was świata. Wszystkie te wskazówki i spostrzeżenia zostaną zapisane w dzienniku, do którego możecie zaglądać w każdej chwili.







Oprócz bardziej liniowych, skoncentrowanych na misjach obszarów, będziecie mogli też oddać się w pełni eksploracji kilku większych, otwartych regionów w grze. Można w nich wypełniać misje poboczne, poznawać mieszkańców tego świata i odblokowywać nowe tajemnice. Być może traficie nawet do podziemnego klubu walki, w którym weźmiecie udział w rywalizacji, by zdobyć dodatkowe pieniądze.



Wypełnianie misji – zarówno tych związanych z głównym wątkiem fabularnym, jak i z celami opcjonalnymi – pozwoli wam zbliżyć się do prawdy, ale nie tylko. Zdobędziecie za to również punkty przygody, które można wykorzystać do ulepszania umiejętności Indy-ego. Odblokujcie nowe zdolności, znajdując przewodniki poszukiwacza przygód rozrzucone po całym świecie gry. Weźmy na przykład umiejętność „Szczęśliwy kapelusz” z filmowej prezentacji rozgrywki – jej odblokowanie da wam drugą szansę, by stanąć na nogi, jeśli zostaniecie znokautowani.



Tajemnica jest kluczowym elementem każdej opowieści o Indianie Jonesie. Dzięki licznym łamigłówkom rozsianym po całej grze odkryjecie nowe, ekscytujące wskazówki dotyczące Wielkiego Kręgu i przygody, w której uczestniczy Indy. A jeśli utkniecie w ślepym zaułku, sięgnijcie po aparat fotograficzny, aby zyskać świeże spojrzenie, a może nawet ważną wskazówkę. Niezależnie od tego, czy są to łamigłowki związane z głównym wątkiem fabularnym, czy ukryte tajemnice czekające na odnalezienie, naprawdę warto ruszyć głową, by poznać ich sekrety.



Bywa też czasem, że najlepiej jest całkowicie unikać walki, przekradając się za plecami patrolujących strażników dzięki odwracaniu ich uwagi lub użytemu w odpowiedniej chwili bicza. W trakcie rozgrywki będziecie mogli także korzystać z przebrań, które pozwolą wam prześlizgnąć się przez wrogie obszary bez wykrycia – oczywiście pod warunkiem, że nie będziecie zwracać na siebie niepotrzebnie uwagi.



Przygoda czeka. Indiana Jones and the Great Circle (Pegi:16) pojawi się na Xbox Series X|S, Game Passie oraz PC już 9 grudnia. Grę tworzy studio MachineGames, a wydawcą jest Bethesda.









