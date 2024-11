Wtorek 12 listopada 2024 Freezer 4U-M Rev. 2 z rozszerzoną kompatybilnością z Ampere Altra LGA4926

Autor: Adam | źródło: Artcic | 15:51 Opracowany na podstawie sprawdzonego modelu poprzednika, teraz jeszcze bardziej wszechstronny w drugiej wersji nowy Freezer 4U-M oferuje zoptymalizowaną wydajność chłodzenia nie tylko dla wydajnych serwerowych procesorów AMD i Intel, ale także dla procesorów ARM z serii Ampere Altra. Druga wersja Freezer 4U-M cechuje się większą kompatybilnością dla różnych obudów i gniazd. Została również specjalnie dostosowana do obsługi procesorów Ampere Altra z 32 do 128 rdzeniami. Zestaw montażowy Ampere zapewnia kompatybilność z procesorami Ampere Altra i Altra Max. Jest dostępny osobno lub jako komplet z Freezer 4U-M Rev. 2.



Dzięki konfiguracji wentylatorów push-pull i dużej powierzchni styku, Freezer 4U-M Rev. 2 zapewnia optymalne odprowadzanie ciepła. Oznacza to, że nawet najbardziej wymagające obciążenia mogą być obsługiwane z maksymalną wydajnością. Przy wysokości 145 mm, chłodnica o pojedynczej wieży z łatwością mieści się w standardowych obudowach serwerowych od 4U wzwyż. Jest również odpowiednia dla płyt głównych z podwójnym gniazdem.







Freezer 4U-M Rev. 2, osobny zestaw montażowy Freezer 4U-M Ampere oraz Freezer 4U-M Ampere są teraz dostępne w sklepie internetowym ARCTIC oraz na platformach Amazon, eBay i u wybranych partnerów w cenie od 57Euro.



Już wkrótce zostanie zaprezentowany model Freezer 4U-SP5 specjalnie zaprojektowany dla wydajnych procesorów AMD SP5 EPYC, zapewniający wydajne chłodzenie.









