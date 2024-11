AMD pokazuje układ FPGA z obsługą CXL 3.1 i PCIe Gen6

Wtorek 12 listopada 2024 AMD pokazuje układ FPGA z obsług± CXL 3.1 i PCIe Gen6

Autor: Adam | Ľródło: AMD | 15:55 Firma AMD przedstawiła dzi¶ adptacyjny SoC AMD Versal Premium Series Gen 2, czyli pierwszy w branży układ FPGA z obsług± CXL 3.1, PCIe Gen6 i LPDDR5X. Te następnej generacji interfejsy pozwalaj± na uzyskiwanie lepszej efektywno¶ci i szybszych transferów pomiędzy procesorami a akceleratorami, co spełnia rosn±ce wymagania aplikacji w sektorach kosmicznym, obronnym, komunikacyjnym czy też oprogramowania sprzętu pomiarowego. Takie technologie umożliwiaj± też tworzenie konfiguracji z procesorami AMD EPYC do jeszcze bardziej wymagaj±cych zadań.



Narzędzia deweloperskie dla AMD Versal Premium Series Gen 2 powinny być dostępne w 2 kwartale 2025 roku, a pierwsze próbki testowe na pocz±tku 2026 roku. Dostawy produkcyjne powinny być realizowane w drugiej połowie 2026 roku.









