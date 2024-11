Wtorek 12 listopada 2024 Garść zbiorczych newsów od NVidii: aplikacja, promocja i sterownik z DLSS 3

Autor: Adam | źródło: NVidia | 16:04 Poświąteczny wtorek wypełniony jest nowościami od firmy NVidia. Opublikowano finalną wersję Aplikacji NVidia oraz nowy sterownik Game Ready (v566.14). Poinformowano także o promocji związanej z grą Indiana Jones i Wielki Krąg oraz o nowych tytułach otrzymujących wsparcie technik RTX. Aplikacja NVidia przeszła w tym roku długą drogę. Po opublikowaniu kilku wersji beta przyszedł czas na oficjalną premierę. Oprogramowanie jest niezbędnym asystentem dla każdego użytkownika karty graficznej NVidia w laptopie lub komputerze stacjonarnym. Pozwala na sprawne aktualizowanie sterowników oraz zarządzanie całym ekosystemem, w którym znajdziemy aplikacje takie jak GeForce NOW czy NVidia Broadcast.



Aplikacja połączyła w sobie funkcjonalności dostępne w oprogramowaniu GeForce Experience i RTX Experience wraz z zintegrowanym panelem sterowania. Pozwala ona precyzyjnie dostosować ustawienia w grach komputerowych i aplikacjach kreatywnych w jednym miejscu. Wprowadzono także zupełnie nową nakładkę w grze zapewniając dostęp do przydatnych narzędzi takich jak nagrywanie rozgrywki, monitorowanie systemu czy też innowacyjnych filtrów opartych na AI, które udoskonalą każdy tytuł. Aplikacja NVidia została zaprojektowana z myślą o szybkości i responsywności. W porównaniu do GeForce Experience, instaluje się dwa razy szybciej, a interfejs użytkownika jest bardziej responsywny, nawet o 50%.







Poinformowano także o rozpoczynającej się dzisiaj promocji związanej z grą Indiana Jones i Wielki Krąg, która potrwa do 29 grudnia. Gracze mogą odebrać cyfrową wersję Premium gry o wartości 429 złotych przy zakupie karty graficznej GeForce RTX 4090, 4080 SUPER, 4080, 4070 Ti SUPER, 4070 Ti, 4070 SUPER, 4070 lub komputera stacjonarnego wyposażonego w taką kartę, a także laptopa z kartą graficzną GeForce RTX 4090, RTX 4080 lub 4070. Edycja Premium zapewnia posiadaczom wczesny dostęp do gry, na trzy dni przed oficjalną premierą zaplanowaną na 9 grudnia. Listę sklepów biorących udział w promocji (stale uaktualnianą) można znaleźć tutaj, a otrzymany przy zakupie kod będzie można zarejestrować po zalogowaniu się w Aplikacji NVidia.



Z technik RTX korzysta już ponad 600 gier i aplikacji. Jak co tydzień ogłoszono kolejny tytuły, które otrzymują wsparcie technik NVidia DLSS, NVidia Reflex oraz ray tracingu. Jednym z z nich jest S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, debiutujący 20 listopada. Kontynuacja legendarnej strzelanki od GSC Game World zaoferuje ogromny fotorealistyczny świat o powierzchni 64 km², wypełniony różnorodną postapokaliptyczną fauną i florą. Użytkownicy kart graficznych GeForce RTX z serii 40 będą mogli aktywować technikę DLSS 3 z funkcjami Frame Generation i Super Resolution już od dnia premiery, dzięki czemu zwiększą liczbę wyświetlanych klatek na sekundę oraz responsywność tytułu, korzystając z techniki NVidia Reflex.







Kolejną grą otrzymującą wsparcie technik RTX będzie najnowsza iteracja popularnego symulatora lotów. Microsoft Flight Simulator 2024 to ogromny i ambitny projekt debiutujący 19 listopada. Został on zaprojektowany z myślą o wykorzystaniu najnowszych technologii w zakresie symulacji, obliczeń chmurowych, uczenia maszynowego i grafiki. Techniki NVidia DLSS 3 z Frame Generation i Super Resolution, DLAA oraz Reflex zadbają o płynne i wydajne działania tytułu, który zapewni niesamowite doświadczenia i pomoże w realizacji marzeń związanych z lotnictwem.



Gra firmy Microsoft to niejedyny symulator, który skorzysta z dobrodziejstw ekosystemu RTX w tym tygodniu. Uprawiaj rośliny, opiekuj się zwierzętami, praktykuj leśnictwo i zarządzaj rolniczym imperium w Farming Simulator 25. Ta nowa gra od Giants Software pozwoli zasmakować rolniczego życia z technikami DLSS Super Resolution oraz DLAA dla jak najlepszych wrażeń z prowadzenia własnej farmy.



W dzisiejszym zestawieniu znajdzie się także coś dla fanów strategicznej i jednocześnie dynamicznej walki w Mortal Rite od Round Toast Studios. Tytuł to połączenie gier soulslike i roguelite dla 1 lub maksymalnie 5 współpracujących graczy. Wybieraj spośród wielu postaci, z których każda ma własną historię, styl walki i umiejętności. Gra weszła właśnie w fazę wczesnego dostępu i wykorzystuje technikę DLSS Super Resolution.



Opublikowano także nowy sterownik Game Ready (WHQL, Driver Version: 566.14 - Release Date: 2024 November 12), zawierający optymalizację dla wymienionych wyżej tytułów. Dodano także kolejne profile gier dla optymalnych ustawień, dostępnych za pomocą jednego kliknięcia w Aplikacji NVidia. Do listy ponad 1300 obsługiwanych tytułów dołącza 5 kolejnych: Call of Duty: Black Ops 6, Delta Force, Dragon Age: Straż Zasłony, Horizon Zero Dawn Remastered oraz Red Dead Redemption. Sterownik Game Ready można pobrać z oficjalnej strony lub bezpośrednio w Aplikacji NVidia.





