Wtorek 12 listopada 2024 ZEN 6 w 2026 roku i dla podstawki AM5

Autor: Zbyszek | źródło: X.com / Kepler_L2 | 16:11 Po nieudanej premierze nowych procesorów Intela z serii Arrow Lake w sieci pojawiają się doniesienia na temat planów AMD związanych z następną generacją procesorów Ryzen z rdzeniami ZEN 6. Według tych informacji, producent nie zamierza się spieszyć z ich premierą, i ta nastąpi dopiero w 2. połowie 2026 roku, dwa lata po debiucie obecnych procesorów Ryzen 9000. Nowe Ryzeny otrzymają rdzenie ZEN 6 wytwarzane w ulepszonej litografii 3nm od TSMC, i mają zachować kompatybilność z obecną podstawką AM5, której żywot zostanie przedłużony co najmniej do 2027 roku.



Poza nowymi rdzeniami ZEN 6 firma AMD ma zastosować w kolejnej generacji Ryzenów także całkowicie nowy chiplet IOD, wytwarzany w nowszej litografii niż 6nm (prawdopodobnie 5nm lub 4nm), który otrzyma bardziej wydajny zintegrowany układ graficzny oraz po raz pierwszy w procesorach AMD dla desktopów - dedykowaną jednostkę NPU (teraz NPU mają tylko monolityczne procesory Ryzen AI dla laptopów).



Przyszłe Ryzeny z rdzeniami ZEN 6 będą konkurować prawdopodobnie z planowanymi przez Intela na 2026 rok procesorami z serii Panther Lake, czyli następcami debiutujących niedawno Arrow Lake.





