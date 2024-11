Wtorek 12 listopada 2024 Duża antypoślizgowa podkładka Skiller SGP40 od Sharkoon

Autor: Adam | źródło: Sharkoon | 15:40 Drzewa kwitnącej wiśni w Japonii, czy świat fantasy i cyberpunku – takie motywy oferuje popodkładka pod mysz Skiller SGP40. Antypoślizgowa podkładka ma tekstylną powierzchnię, która nadaje się do wszelkiego rodzaju użytkowania, oferując duży format 1000 x 500 mm, idealny do szerokich ruchów w grach, a jednocześnie zapewnia mnóstwo miejsca na niezbędny sprzęt i akcesoria. Dzięki długości 1000 mm i szerokości 500 mm, podkładka Skiller SGP40 oferuje niemal powierzchnię całego biurka, zapewniając dużo miejsca na duże ruchy myszką oraz na liczne akcesoria i urządzenia peryferyjne.



Dzięki technologii druku sublimacyjnego, obraz na powierzchni jest odporny na zużycie, nawet podczas najbardziej dynamicznych ruchów myszką, a pełne wyobraźni ilustracje będą przyciągały wzrok na Twoim biurku przez długi czas.



Aby chronić podkładkę Skiller SGP40 przed strzępieniem się, jej nadrukowane krawędzie są starannie obszyte. Tekstylna powierzchnia jest idealna do szybkich i precyzyjnych ruchów myszką oraz jest wodoodporna. Podkładka posiada wytrzymałą gumową podstawę, która zapewnia stabilne trzymanie, nawet podczas najbardziej intensywnych momentów w grze. Jest na tyle cienka, że można ją łatwo zwinąć lub złożyć i wygodnie zabrać na następne zawody e-sportowe.



Dostępna w 11 wzorach ilustracyjnych, podkładka pod mysz Skiller SGP40 jest teraz w sprzedaży w sugerowanej cenie 29,99 euro.









