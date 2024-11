Wtorek 12 listopada 2024 TSMC chroni swoje najnowsze litografie przed szpiegostwem

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 16:20 (1) Tajwańska firma TSMC, czyli największy na świecie producent układów scalonych uruchomiła w ubiegłym roku swoją pierwszą fabrykę zlokalizowaną poza Tajwanem. Zakład mieści się w stanie Arizona w USA, i jest to jedna z trzech fabryk jakie TSMC będzie posiadać poza Tajwanem - w budowie jest już druga fabryka w USA, a w planach trzecia - w Niemczech. W sieci właśnie pojawiły się informacje o tym, w jaki sposób TSMC zamierza chronić swoje najnowsze litografie przed tzw. szpiegostwem technologicznym. Otóż układy scalone w najnowszej opracowanej przez TSMC litografii zgodnie ze strategią tej firmy mogą być wytwarzane wyłącznie na Tajwanie.



Tak jest już teraz - fabryka TSMC w USA produkuje chipy w litografii 5nm, a układy scalone w najnowszej litografii 3nm są produkowane wyłącznie na Tajwanie. W 2. połowie 2025 roku TSMC ma dysponować jeszcze nowszą litografią 2nm z tranzystorami typu GAAFET, i również ta litografia nie prędko trafi do fabryk w USA.



Dzięki takim posunięciom najnowsze pomysły, odkrycia i rozwiązania TSMC nie będą funkcjonować na poziomie dokumentacji w fabrykach w USA, co utrudni ich przedostanie się np. do Intela.





dać Intelowi najnowszy proces technologiczny, (autor: Qjanusz | data: 12/11/24 | godz.: 19:29 )

to albo popali ścieżki w pogoni za słupkami wydajności, albo wytoczy proces, że to jego... proces



