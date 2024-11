Wtorek 12 listopada 2024 Pogłoski - Apple może być zainteresowane zakupem Intela

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 16:21 Fuzje lub przejęcia wśród dużych firm z branży technicznej to często wydarzenia planowane bardzo długo, do późnego momentu ukrywane przed opinią publiczną, a gdy już zostają ogłoszone to przeważnie z hukiem. Ostatnio w sieci pojawiły się doniesienia o możliwym przejęciu Intela przez innego amerykańskiego giganta - firmę Apple. Chodź wydają się one szokujące, to warto przeanalizować szerszy kontekst. Apple przez lata ugruntowało swoją pozycję lidera w dziedzinie elektroniki użytkowej oraz oprogramowania i usług cyfrowych, a oferując produkty premium generuje naprawdę spore przychody i zyski, wielokrotnie większe niż Intel.



Apple kilka lat temu w głośny sposób porzuciło też procesory Intela, i od tamtego czasu projektuje własne procesory do wszystkich sprzedawanych przez siebie urządzeń.



Tymczasem Intel w ostatnich kilku latach popadł w poważne kłopoty - nie tylko mierzy się z coraz silniejszą konkurencją ze strony AMD, ale taże własnymi słabościami, w tym opóźnieniami we wdrażaniu nowych litografii i procesorów. Dawny gigant technologiczny traci udziały w rynku konsumenckim i serwerowym. Nie udało się też nawiązanie konkurencji na rynku serwerowych GPU z Nvidią i AMD, gdyż przygotowany Ponte Vecchio (Xeon GPU Max) zanotował znaczne opóźnienie, i w momencie premiery nie był już warty większej uwagi.



Wszystkie te trudności powodują znaczny spadek przychodów Intela. W efekcie, aby bronić się przed gigantycznymi stratami finansowymi, w ostatnich dwóch latach Intel ogłosił już kilka fal zwolnień pracowników, a także musiał ograniczyć wiele wydatków, w tym ostatnio porzucił dalszy rozwój litografii 20A. Wraz z problemami spadają też ceny akcji Intela, oraz wycena giełdowa całej firmy, która wynosi na ten moment 104 mld. USD i jest prawie trzykrotnie niższa niż była w połowie 2021 roku.





Według analityków giełdowych nawet jeśli Apple wbrew doniesieniom nie jest zainteresowane zakupem Intela w tradycyjnym tego słowa znaczeniu - tj, żeby wchłonąć tą firmę i zintegrować jej działalność ze swoją działalnością, to i tak ma obecnie doskonałą okazję aby przynajmniej podać Intelowi pomocną dłoń, a przy okazji w przyszłości na tym zarobić.



Obecna wycena giełdowa Intela jest tak niska, że jest porównywalna z zyskiem netto generowanym przez Apple w pięć kwartałów. Firma z Cupertino nie miałaby raczej problemu z wyłożeniem kilkudziesięciu miliardów dolarów na odkupienie akcji od części inwestorów w celu przejęcia większościowego pakietu akcji Intela, dającego większość głosów w Radzie Nadzorczej. W dalszym kroku Apple mogłoby mianować własnego prezesa i dyrektora firmy Intel, przetransferować kilku ważnych inżynierów, wesprzeć finansowo Intela aby wydobyć firmę z obecnych kłopotów. Wsparcie finansowe i przywrócenie Intela na właściwe tory pozwoliłoby docelowo zwiększyć wartość akcji firmy kilkukrotnie, co pozwoliłoby Apple później sprzedać je z zyskiem.





