Czwartek 14 listopada 2024 Laptopy Acer Nitro i Predator Triton Neo - mocne konfiguracje dla graczy i twórców

Autor: Adam | 07:28 Na rynku laptopów gamingowych pojawia się wiele modeli oferujących wysoką wydajność i nowoczesne technologie, jednak cztery modele Acer Nitro i Predator wyróżniają się na tle konkurencji. Dzięki zróżnicowanym specyfikacjom każdy znajdzie coś dla siebie – od podstawowych sprzętów do gier, aż po zaawansowane urządzenia z myślą o wymagających użytkownikach. Obecnie dostępna jest limitowana oferta na laptopy marki Acer. Modele Acer Nitro oraz Predator Triton Neo, dzięki zastosowanym technologiom, zapewniają stabilność pracy i komfort grania. Poniżej przedstawiamy szczegóły specyfikacji poszczególnych urządzeń, które można nabyć taniej z kodem L081112-281124 na stronie Media Expert, ważną do 28 listopada lub do wyczerpania zapasów.



1. Acer Nitro AN16-41-R7U0 Cena promocyjna: 6699 zł zobacz w Media Expert



Acer Nitro AN16-41-R7U0 to laptop z 16-calowym ekranem IPS o częstotliwości odświeżania 165 Hz, oferujący płynny obraz i szerokie kąty widzenia. Procesor AMD Ryzen 7 7735HS oraz karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4070 umożliwiają wydajność, która zadowoli nawet wymagających graczy. Dzięki 16 GB RAM oraz dyskowi SSD o pojemności 1 TB laptop szybko ładuje aplikacje i pozwala na płynne korzystanie z wielu programów jednocześnie. Model ten sprawdzi się nie tylko w grach, ale także w zaawansowanej obróbce wideo czy renderingu 3D.



2. Acer Predator Triton Neo 16 PTN16-51-796N Cena promocyjna: 6499 zł zobacz w Media Expert



Predator Triton Neo 16 PTN16-51-796N to laptop przeznaczony dla graczy poszukujących wysokiej jakości obrazu i wydajności. Model posiada 16-calowy ekran IPS z częstotliwością odświeżania aż 240 Hz, co sprawia, że doskonale nadaje się do szybkich gier akcji. Wyposażony w procesor Intel Core i7-155H oraz kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4060, jest w stanie obsłużyć zarówno nowe gry, jak i wymagające aplikacje graficzne. Do tego 16 GB RAM i 1 TB pamięci SSD zapewniają odpowiednią przestrzeń na gry oraz szybki dostęp do danych.



3. Acer Nitro 5 AN515-57 Cena promocyjna: 4999 zł zobacz w Media Expert



Acer Nitro 5 AN515-57 to laptop zaprojektowany z myślą o graczach, którzy oczekują stabilnej wydajności w przystępnej cenie. Model ten wyposażony jest w ekran 15,6 cala z technologią IPS oraz odświeżaniem 144 Hz, co umożliwia płynne wyświetlanie obrazu. Procesor Intel Core i7-11800H w połączeniu z kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 3070 zapewniają solidną wydajność zarówno w grach, jak i pracy wielozadaniowej. Laptop posiada także 16 GB RAM oraz dysk SSD o pojemności 1 TB, co sprawia, że jest to idealny wybór dla osób szukających niezawodnego sprzętu w dobrej cenie.



4. Acer Nitro V 15 ANV15-51-72E4 Cena promocyjna: 3599 zł zobacz w Media Expert



Acer Nitro V 15 ANV15-51-72E4 to laptop przeznaczony dla graczy i użytkowników potrzebujących sprzętu do pracy biurowej i multimedialnej. Ekran 15,6 cala o rozdzielczości Full HD oraz częstotliwości odświeżania 144 Hz pozwala na komfortowe korzystanie z różnych aplikacji. Zastosowany procesor Intel Core i7-13620H oraz karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3050 oferują wystarczającą moc do obsługi popularnych gier oraz aplikacji graficznych. Model ten wyposażony jest w 16 GB pamięci RAM i 512 GB SSD, co umożliwia szybki dostęp do danych i bezproblemowe korzystanie z wielu programów jednocześnie.



Oferta promocyjna



Laptopy te są dostępne w promocyjnych cenach do 28 listopada lub do wyczerpania zapasów na stronie Media Expert. Aby skorzystać z obniżonej ceny wystarczy użyć kodu promocyjnego L081112-281124. Pełna oferta laptopów Acer objętych promocją jest dostępna na stronie Media Expert, gdzie znajdziesz nie tylko wyżej opisane modele, ale także inne urządzenia w specjalnych cenach.



Podsumowanie



Laptopy Acer Nitro i Predator Triton Neo to rozwiązania, które sprawdzą się zarówno w grach, jak i podczas codziennej pracy. Dzięki różnorodnym konfiguracjom każdy użytkownik może dopasować sprzęt do swoich potrzeb – od modeli z wydajnymi kartami graficznymi RTX 4070 i 4060, aż po tańsze alternatywy z RTX 3070 i RTX 3050. Oferta ograniczona czasowo pozwala na zakup tych laptopów w atrakcyjnych cenach, co czyni je dobrą opcją dla osób szukających mocnego sprzętu na każdą okazję.



Materiał powstał w ramach płatnej współpracy ze sklepem MediaExpert





