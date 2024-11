Czwartek 14 listopada 2024 Biostar przedstawia komputer przemysłowy MT-N97

Autor: Adam | źródło: Biostar | 07:25 Biostar MT-N97 to kompaktowy, pasywny komputer przemysłowy, przeznaczony dla integratorów systemów, rozwoju AIOT, automatyzacji, edge computing, interfejsów HMI (Human-Machine Interface) oraz cyfrowej reklamy. MT-N97 korzysta z procesora Intel Alder Lake N SOC (Intel N97, 4 rdzenie, do 3,6 GHz, TDP 12W). Łączy efektywną wydajność z niskim zużyciem energii, zwiększając niezawodność i opłacalność pracy ciągłej. Konstrukcja bez wentylatora zapewnia cichą pracę.



Specyfikacje obejmują obsługę wyjść dla potrójnego wyświetlacza 4K przez 2 porty HDMI i 1 port USB-C, umożliwiając elastyczne konfiguracje wielomonitorowe, nadające się do zadań monitorowania i wizualizacji. Podwójne porty LAN GbE zapewniają solidne połączenie sieciowe, niezbędne do nieprzerwanego transferu danych i komunikacji w wymagających środowiskach.



Ten komputer wbudowany posiada również USB-C PD Sink (20V/5A) dla efektywnego dostarczania energii i szybkiego przesyłania danych, co gwarantuje optymalne działanie podłączonych urządzeń. Opcje rozszerzeń przez sloty M.2 Key M umożliwiają łatwą integrację specjalistycznych komponentów, w tym akceleratorów AI, dysków M.2 SSD itd., zapewniając elastyczność w dostosowaniu konfiguracji. Dzięki wszechstronnym interfejsom pamięci, takim jak M.2 i SATAIII, MT-N97 radzi sobie z intensywnymi wymaganiami dotyczącymi danych w aplikacjach edge computing, automatyzacji i innych zastosowaniach przemysłowych.



Komputer przemysłowy Biostar MT-N97 jest zaprojektowany z myślą o potrzebach różnorodnych użytkowników przemysłowych. Integratorzy systemów cenią uproszczone zarządzanie danymi klientów i firm, a deweloperzy AIOT mogą korzystać z gniazd M.2 Key M do integracji akceleratorów AI. Specjaliści od automatyzacji i edge computing znajdą w MT-N97 wsparcie dla kontroli w czasie rzeczywistym oraz niezawodnej komunikacji sieciowej, co jest kluczowe dla lokalnego przetwarzania danych i buforowania. Konstruktorzy HMI doceniają jego wszechstronne możliwości podłączenia peryferii w systemach POS, a użytkownicy cyfrowej reklamy zyskują trwałą, stabilną platformę z kompatybilnością OS i opcjami rozbudowy.









Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.