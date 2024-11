Czwartek 14 listopada 2024 20 lecie kultowej gry oraz zapowiedź Half-Life 2 RTX

Autor: Adam | źródło: NVidia | 17:35 Half-Life 2 miał swoją premierę w 2004 roku, co miało ogromny wpływ na branżę gier komputerowych i pokolenia graczy. Tytuł uważany za jedną z ważniejszych gier komputerowych w historii zgarnął ponad 30 nagród gry roku, a społeczność fanów powiększa się nawet dzisiaj. Z okazji 20. rocznicy premiery gry, przypadającej na 16 listopada, ukazało się video podkreślające dziedzictwo tytułu wraz z nowymi fragmentami odświeżonej wersji Half-Life 2 RTX. Za ten tytuł nie jest już odpowiedzialne Valve, lecz Orbifold Studios.



Odświeżenie tego klasycznego tytułu powstaje na platformie NVidia RTX Remix. Pozwala ona dodawać ray tracing, nowe zasoby PBR, tekstury wygenerowane przez AI, a także wsparcie technik NVidia DLSS oraz Reflex do starszych, klasycznych tytułów.



Więcej informacji na temat Half-Life 2 RTX można znaleźć na oficjalnej stronie projektu, a także w artykule na stronie: nvidia.com.













Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.