Czwartek 14 listopada 2024 Magnetyczny czujnik do drzwi FRITZ!DECT 350

Autor: Adam | źródło: AVM | 14:24 Firma AVM wprowadza do Polski magnetyczny kontaktron do drzwi i okien FRITZ!DECT 350, który rozszerza rozwiązania dla FRITZ! Smart Home. Kompaktowy czujnik mocuje się do drzwi lub okna, a jego zadaniem jest natychmiastowe powiadomienie czy jest ono otwarte, czy zamknięte. Czujnik jest dopasowany do domowej sieci FRITZ! i wraz z inteligentnymi termostatami FRITZ!DECT 302 i 301 może pomóc w oszczędzaniu energii potrzebnej do ogrzewania.



Teraz bardzo łatwo można np. skonfigurować scenariusze typu: „Jeśli okno jest otwarte, zmniejsz temperaturę ogrzewania”. Za pomocą FRITZ!DECT 350 można sterować urządzeniami Smart Home nie tylko marki FRITZ!, ale i kompatybilnymi urządzeniami ZigBee, co daje użytkownikom możliwość konfigurowania znacznie większej ilości scenariuszy i rutyn.



Dla dodatkowego bezpieczeństwa stan czujnika, np. otwarte/zamknięte okna, można sprawdzić w aplikacji FRITZ!App Smart Home, w aparacie FRITZ!Fon i interfejsie WWW FRITZ!OS. FRITZ!DECT 350 jest tak mały, że można go zamontować za pomocą dołączonej do zestawu samoprzylepnej taśmy, dzięki czemu w wielu oknach z zaczepem typu eurofalz będzie ukryty pomiędzy ramą okna a skrzydłem.



Integracja czujnika FRITZ!DECT 350 z siecią domową trwa zaledwie kilka minut: wystarczy włożyć baterie, nacisnąć przycisk Connect na routerze FRITZ!Box lub połączyć się za pomocą aplikacji FRITZ!App Smart Home, a kontaktron FRITZ!DECT 350 zostanie zarejestrowany. Indywidualne ustawienia są dostępne w interfejsie konfiguracyjnym routera FRITZ!Box. Regularne aktualizacje sprawiają, że FRITZ!DECT 350 jest zawsze na czasie z oprogramowaniem i standardami bezpieczeństwa, a nowe funkcje zwiększają wygodę. Jak zawsze w produktach marki FRITZ! aktualizacje są bezpłatne i instalowane automatycznie za pośrednictwem routera FRITZ!Box.



Czujnik FRITZ!DECT 350 jest dostępny w Polsce w cenie 179 PLN (sugerowana cena detaliczna).



Specyfikacja techniczna w skrócie



· Magnetyczny czujnik otwarcia drzwi/okna

· Czujnik oparty na DECT ULE, do zalogowania w stacji bazowej DECT routera FRITZ!Box

· Wykrywa otwarcie drzwi oraz otwarcie lub uchylenie okna

· Pomaga oszczędzać zużycia energii bezpośrednio w połączeniu z termostatami FRITZ!DECT 302 i 301

· Sterowanie wszystkimi przełączalnymi urządzeniami FRITZ! i kompatybilnymi urządzeniami Smart Home Zigbee

· 2x baterie AAA

· Wymiary (szer. x wys. x gł.): Czujnik 91 x 24 x 12 mm; Magnes 28,5 x 15 x 6,5 mm

· Gwarancja producenta: 2 lata.









Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.