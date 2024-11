Niedziela 17 listopada 2024 Przegląd dronów DJI: wybór modeli z atrakcyjną obniżką cenową

Autor: Adam | 19:16 Wybór drona do filmów czy fotografii może być niełatwym zadaniem, biorąc pod uwagę liczbę dostępnych na rynku modeli i ich funkcje. Zdecydowanie warto rozważyć zakup urządzenia z serii DJI Mini, szczególnie teraz, gdy są one dostępne w promocyjnych cenach. Od 18 listopada do 2 grudnia, lub do wyczerpania zapasów, produkty DJI Mini są dostępne w specjalnych cenach. Pełną ofertę można znaleźć tutaj. W artykule przyjrzymy się kilku modelom, które mogą być odpowiednie zarówno dla początkujących, jak i bardziej zaawansowanych użytkowników.





Dron DJI Mini 4K Fly More Combo Czas lotu do 31 minut, Trzy baterie w zestawie



DJI Mini 4K Fly More Combo to wersja pakietowa drona DJI Mini 4K, która oferuje więcej akcesoriów, takich jak dodatkowe baterie czy etui transportowe. Dzięki rozdzielczości 4K, ten model może rejestrować wysokiej jakości wideo, a kompaktowa budowa sprawia, że jest łatwy w transporcie i użytkowaniu. Cena promocyjna wynosi obecnie 1649 zł, co jest atrakcyjną opcją dla osób, które potrzebują lekkiego, ale funkcjonalnego drona.



Pakiet "Fly More Combo" dostarcza dodatkowe akumulatory i śmigła, co zwiększa czas pracy oraz komfort użytkowania. Zestaw może być przydatny, szczególnie podczas dłuższych wypraw czy intensywniejszego użytkowania. To naprawdę wygodny wybór!



Dron DJI Mini 4K Kamera 4K, waga jedynie 249g



DJI Mini 4K to wersja podstawowa modelu DJI Mini 4K. Obecnie w cenie promocyjnej wynoszącej 1149 zł, ten dron oferuje możliwość nagrywania w jakości 4K oraz kompaktową budowę, która ułatwia jego użytkowanie i przechowywanie. Mimo braku dodatkowych akcesoriów w zestawie, jest to dobra opcja dla tych, którzy potrzebują solidnego urządzenia bez konieczności inwestowania w pełny pakiet akcesoriów.



Dron ten jest lekki, co ułatwia transport, a funkcja 4K umożliwia nagrywanie wysokiej jakości filmów i zdjęć. Może być odpowiednim wyborem dla osób poszukujących prostszego rozwiązania, które jednocześnie pozwala na osiągnięcie dobrych efektów wizualnych.



Dron DJI Mini 3 (RC-N1) Lekki Dron z minikamerą z wideo 4K HDR, 38-minutowy czas lotu



DJI Mini 3 (RC-N1) 4K to model, który oferuje rozdzielczość 4K z funkcją HDR, co pozwala uzyskać bardziej dynamiczny obraz, szczególnie przy zróżnicowanym oświetleniu. Cena tego modelu wynosi w promocji 1599 zł. W zestawie znajduje się standardowy kontroler RC-N1, który zapewnia intuicyjne sterowanie i możliwość precyzyjnego kierowania dronem.



Dron DJI Mini 3 wyposażony w HDR jest bardzo wszechstronny pod kątem rejestracji wideo i zdjęć, szczególnie w trudniejszych warunkach oświetleniowych. Jego kontroler jest łatwy w obsłudze i spodoba się użytkownikom, którzy cenią prostotę i precyzję.



Dron DJI Mini 3 (DJI RC) Kamera z wideo 4K HDR, 38-minutowy czas lotu



DJI Mini 3 (DJI RC) 4K HDR to rozbudowana wersja DJI Mini 3 z kontrolerem DJI RC oraz funkcją HDR w rozdzielczości 4K. W promocji dostępny jest za 2149 zł. Kontroler DJI RC oferuje wbudowany ekran, co pozwala uniknąć konieczności korzystania ze smartfona podczas lotu i umożliwia bardziej komfortową obsługę.



Dron z kontrolerem DJI RC będzie wygodniejszy dla tych, którzy preferują mieć osobne urządzenie do sterowania, zamiast korzystać z telefonu. Wbudowany ekran ułatwia zarządzanie dronem i może sprawdzić się podczas dłuższych sesji wideo czy zdjęciowych.



Dron DJI Mini 2 SE Fly More Combo, przyjazny początkującym użytkownikom, 249 g



DJI Mini 2 SE Fly More Combo to zestaw zawierający drona DJI Mini 2 SE oraz dodatkowe akcesoria, takie jak baterie i śmigła. Jest dostępny w promocyjnej cenie 1569 zł, co czyni go atrakcyjną opcją dla osób, które potrzebują więcej czasu pracy drona i wygodniejszych opcji przechowywania oraz transportu.



Model DJI Mini 2 SE Fly More Combo jest bardziej podstawową wersją drona, co sprawia, że nadaje się dla początkujących, a dodatkowe akcesoria umożliwiają wydłużenie czasu użytkowania, co jest przydatne w trakcie nauki i zdobywania doświadczenia.



Dostępność i promocyjna oferta



Wszystkie opisane modele są obecnie dostępne w promocji na stronie Media Expert. Warto wspomnieć, że obniżone ceny obowiązują wyłącznie od 18 listopada do 2 grudnia lub do wyczerpania zapasów.



Drony DJI Mini stanowią różnorodną ofertę, umożliwiającą wybór odpowiedniego modelu w zależności od indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Dzięki obniżkom cenowym, każdy z opisanych modeli może być bardziej przystępny cenowo.. Warto przyjrzeć się bliżej pełnej ofercie dostępnej w Media Expert, aby wybrać drona najlepiej dopasowanego do swoich potrzeb.



Materiał powstał w ramach płatnej współpracy ze sklepem MediaExpert

