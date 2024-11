Niedziela 17 listopada 2024 Procesory Intel Xeon 6 oparte na nowej pamięci MRDIMM

Autor: Adam | źródło: Intel | 19:06 Intel skupia się głównie na procesorach, które są kluczowym elementem działania komputerów, ale pamięć systemowa (DRAM) odgrywa równie istotną rolę w wydajności. Dotyczy to szczególnie serwerów, gdzie liczba rdzeni procesorów wzrosła szybciej niż przepustowość pamięci, co skutkuje spadkiem dostępnej przepustowości pamięci na rdzeń. W zastosowaniach takich jak modelowanie pogody, dynamika płynów czy wybrane zadania AI, ten brak równowagi może prowadzić do ograniczeń wydajności.



Po latach prac nad rozwiązaniem tego problemu inżynierowie Intela opracowali nowy typ pamięci systemowej, który może stać się otwartym standardem przemysłowym. Procesory Intel Xeon 6 są pierwszymi, które korzystają z tej nowej pamięci, nazwanej MRDIMM, umożliwiającej wyższą wydajność w prosty sposób.



Bhanu Jaiswal, menedżer produktu Xeon w grupie Intel Data Center and AI, wyjaśnia, że „znaczna część obciążeń w obliczeniach o wysokiej wydajności jest ograniczona przez przepustowość pamięci”, co czyni MRDIMM szczególnie przydatnym.







Nowa technologia pamięci – MRDIMM



Tradycyjne moduły pamięci RDIMM, powszechnie stosowane w centrach danych, mają zasoby pozwalające na równoległe przetwarzanie, ale nie są one w pełni wykorzystywane. George Vergis, starszy inżynier Intela, zauważył, że większość modułów DIMM ma dwa „rangi” (obszary pamięci), które mogą działać niezależnie, ale nie jednocześnie. Wprowadzenie układu interfejsowego (multiplexera) pozwala na równoczesny przepływ danych przez obie rangi, co podwaja przepustowość.



Dzięki temu MRDIMM oferuje najszybszą pamięć systemową w historii, z przepustowością sięgającą 8800 MT/s, co oznacza wzrost o prawie 40% w porównaniu do RDIMM.



Łatwość wdrożenia



MRDIMM ma ten sam rozmiar i złącze co RDIMM, co eliminuje konieczność modyfikacji płyt głównych. Zachowuje także funkcje poprawy błędów oraz niezawodności (RAS). Dzięki temu można zastąpić RDIMM nowymi MRDIMM bez konieczności zmiany oprogramowania.



Współpraca z procesorami Xeon 6



Procesory Intel Xeon 6, wprowadzone na rynek w tym roku, jako pierwsze obsługują MRDIMM. W testach porównawczych systemy z MRDIMM były o 33% szybsze niż te z RDIMM. To rozwiązanie znajduje zastosowanie w takich obciążeniach jak małe modele językowe czy tradycyjne systemy rekomendacji AI.



Wiodący producenci pamięci wprowadzają MRDIMM, a laboratoria badawcze i producenci OEM aktywnie wdrażają Xeon 6 z MRDIMM.



Podsumowanie



Nowe moduły pamięci MRDIMM to istotny krok naprzód w rozwiązaniu problemu ograniczeń przepustowości pamięci w nowoczesnych systemach serwerowych, oferując znaczną poprawę wydajności w prosty i kompatybilny sposób.

K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.